Gerard Martín: "Es un orgullo muy grande poder jugar con el equipo que siempre deseabas"

Gerard Martín viene contando con un mayor protagonismo del que se podía imaginar este inicio de temporada. Con la lesión de Alejandro Balde, el lateral izquierdo ha disputado hasta 7 partidos como titular y uno como suplente, sumando 520 minutos hasta el momento.

Ahora, el de Esplugues de Llobregat rememora sus orígenes en unas declaraciones facilitadas a la Unió Esportiva Cornellà, club que le vio crecer y donde disputó 5 temporadas antes de su fichaje por el Barça Atlètic.

Sus inicios en el Estadi Nou Municipal de Cornellà

Gerard Martín recuerda su debut con el Cornellà y como fue dando todos los pasos necesarios para llegar a donde está ahora: "Yo debuté con el primer equipo cuando todavía era juvenil, después ya di el salto y me quedé. Al final estás muy contento de estar en el primer equipo del Cornellà en aquel momento. Luego di el salto al Barça B y después acabas llegando al primer equipo. Las palabras se quedan un poco cortas", comenta.

Pero donde el catalán muestra más emoción es al hablar del hecho de que su camiseta esté colgada en las instalaciones del club: "Es un honor saber qué has pasado por aquí y volver para ver que tienes la camiseta colgada, es algo muy gratificante. Yo estoy muy contento, porque al final es algo que todos los niños, cuando son pequeños, siempre sueñan un poco con eso. Al principio no te lo acabas de creer, pero después, con las competiciones, todo va llegando…".

El defensor también aprovecha para elogiar la gestión de cantera de su anterior club: "El Cornellà históricamente siempre ha sacado muy buenos jugadores. El trabajo con la cantera lo hacen muy bien. En categorías inferiores siempre están al máximo nivel, compitiendo con Barça, Espanyol, Girona… Yo estuve cinco años aquí y fui muy feliz. Y fue donde tuve la oportunidad después de llegar al fútbol profesional. Siempre tengo un buen recuerdo de aquí. Cornellà, al final, es como mi casa también, y siempre estaré muy agradecido al Cornellà", apunta Gerard sobre su paso.

Gerard Mafrtín, en una acción ante la Real / FCB

Sobre su actual momento como pieza importante en el primer equipo del FC Barcelona explica que "es un orgullo muy grande poder jugar con el equipo que siempre deseabas", y lo cierto es que, pese a un inicio algo complicado, el ex del Cornellà va ganando tiempo de juego y cada vez parece más asentado en la posición de lateral suplente para Hansi Flick.