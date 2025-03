Gerard Martín 'oposita' ante la Real Sociedad

Semanas de máxima intensidad en el FC Barcelona. El equipo está cumpliendo bien, Hansi Flick está contento y satisfecho. Tanto por el rendimiento como por el hecho de que a estas alturas del curso, a inicios de marzo, no tiene ninguna baja por lesión muscular. Solo las graves de rodilla de Ter Stegen y Marc Bernal. Y eso ya es una pequeña victoria.

Si a todo ese 'cóctel' le sumamos que la nave azulgrana sigue con todas las opciones del mundo en todas las competiciones, pues las aguas, lógicamente, bajan mucho más tranquilas. El barcelonismo vive un momento dulce. Ya con esa Supercopa de España de Arabia en el bolsillo. Con un cuadro favorable en Champions, líderes en Liga. Ahora toca que Mr. Flick rebaje euforias y posibles relajaciones en clave vestuario.

EL DESGASTE ANTE EL ATLÉTICO

Ya con los 60 cumplidos, el técnico germano tiene la misión de hacer una buena gestión de minutos y cargas las próximas semanas. Antes del parón de la tercera semana de marzo, el cuadro barcelonista, que viene de una batalla importante en Copa ante el Atlético, tiene Real Sociedad, Benfica en Champions, Osasuna en casa, vuelta ante los lisboetas y remata con otro duelo ante el cuadro de Simeone, en ese caso liguero.

Flick llega a la comida con su staff técnico para celebrar su cumpleaños / VALENTÍ ENRICH

De esta forma, con la visita a Da Luz del miércoles el alemán prepara alguna rotación para este domingo en Montjuïc. Por ejemplo, Ronald Araujo tiene muchas papeletas de ser titular tras cinco suplencias seguidas. El charrúa indicó en su entrevista reciente con SPORT que "no hay que ser tonto, sé que vengo de seis meses lesionado".

BALDE, CUATRO PARTIDOS COMPLETOS SEGUIDOS

Otra pieza que descanse la podemos encontrar en el lateral zurdo. Alejandro Balde acumula cuatro partidos completos seguidos. Y este curso Flick ha demostrado confiar en su recambio, Gerard Martín. El de Sant Andreu de la Barca ha ido creciendo y haciéndose a la categoría. Esta semana cumplió los 23 y puede tener 'regalo' en forma de titularidad.

De Frutos, en un lance con Gerard Martín en Vallecas / EFE

Renovado hasta 2028, el ex del Cornellà ha demostrado ser un complemento fiable. Perfil muy diferente a Balde, más defensivo, aguerrido en los duelos. Pero soltándose poco a poco. Veremos si finalmente tiene la oportunidad de salir de inicio (837' este curso repartidos en 23 encuentros).