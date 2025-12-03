Gerard Martín: el milagro que permitiría al Barça no fichar en enero

El Barça anda justo de centrales esta temporada. A la marcha de Íñigo Martínez este verano, se ha ido sumando la baja de Christensen durante algunas semanas y, finalmente, el proceso que está viviendo Araujo y que le ha dejado fuera en los dos últimos partidos. El equipo mantenía a Eric Garcia, Cubarsí y Christensen, pero Hansi Flick y su cuerpo técnico han apostado por el 'invento' Gerard Martín, que ya probaron durante la pretemporada. Y ha funcionado. El canterano ha dado un paso al frente asentándose en el perfil zurdo de la zaga y se ha ganado una opción inesperada, un milagro que permitirá al Barça dejar al lado el mercado de enero para reforzar una posición que sí se atacaría en verano.

El nombre de Gerard Martín ya se puso algo en duda durante el verano. Aparecieron dos ofertas de la Premier y el club blaugrana estaba dispuesto a explorar esta vía, ya que tanto Everton como Wolverhampton tenían la predisposición de pagar cerca de 15 millones de euros, pero Gerard no quiso salir. Fue el momento en el que el Barça contactó con Grimaldo como opción para reforzar el lateral zurdo por si salía el canterano, pero finalmente todo quedó igual.

Flick siempre tuvo claro que Balde era el titular indiscutible de la posición y Gerard ha ido jugando poco, por lo que la salida de Araujo le daba una oportunidad. El técnico le probó ante el Alavés y Gerard hizo un gran partido por lo que se le dio continuidad ante la complicada visita ante el Atlético y el canterano jugó a muy buen nivel. A partir de ahora, su papel será mucho más determinante como central zurdo que como lateral.

Y es que tanto Flick como el cuerpo técnico destacan dos facetas que le hacen ganar enteros para la titularidad: Gerard es rápido y se posiciona muy bien realizando muy buenos partidos defensivos y, además, da muy buena salida de balón por su perfil. El joven jugador, al igual que hace Cubarsí, siempre intenta el pase en vertical buscando a los centrocampistas y superando la primera línea defensiva del rival y eso da muchísimo más dinamismo al juego ofensivo del equipo.

De hecho, la irrupción de Gerard Martín ha provocado que Cubarsí vuelva a su perfil diestro, dónde se siente mucho más cómodo y puede dar un rendimiento mucho más alto. Por lo que parece, Gerard Martín está ahora por encima de Christensen en la rotación a la espera de que regrese Araujo. Flick ha conseguido elaborar una pieza en el once titular por la necesidad, algo que ya logró la temporada pasada con varios jugadores. Una gran noticia.