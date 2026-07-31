Gerard Martin: "Lucharé por seguir consolidándome en la primera plantilla"

Gerard Martín valoró ante Esport3 el segundo amistoso de la pretemporada del Barça, que terminó con empate a dos ante el Birmingham City antes de la derrota blaugrana en la tanda de penaltis. El defensa volvió a ser titular después de haber jugado también de inicio contra el Europa y esta vez formó pareja en el eje defensivo con Andreas Christensen.

Gerard Martin, titular en el Birmingham City - FC Barcelona / DANI BARBEITO

“Nos ha costado un poco porque ellos tienen más ritmo que nosotros. Estamos empezando y es normal, pero hemos tenido bastantes momentos buenos. Ahora somos un equipo muy joven y hay que estar contentos con lo que hemos hecho”, explicó a pie de césped. Gerard consideró positiva la respuesta del equipo pese a encontrarse todavía en una fase inicial de la preparación. “Hemos competido muy bien. El ritmo y el juego se cogen entrenando, pero estoy contento con todos”, afirmó.

Pareja junto a Christensen

El defensa también habló de su entendimiento con Christensen, con quien apenas había coincidido durante la pasada temporada. “El año pasado no tuvimos muchas oportunidades de jugar juntos, pero es muy bueno y jugar a su lado es agradable”. La ausencia de muchos futbolistas del primer equipo ha obligado a Hansi Flick a trabajar con numerosos jugadores del filial y del Juvenil durante estas primeras semanas. “Es una pretemporada un poco extraña porque la mayoría son jóvenes y hay pocos compañeros del primer equipo, pero lo están haciendo muy bien”, señaló.

Hansi Flick, en un entrenamiento de la pretemporada / FCB

En el plano personal, Gerard dejó clara su intención de continuar ganando protagonismo. “Hay que demostrarlo en cada entrenamiento y en cada partido. Lucharé por seguir consolidándome en la primera plantilla”. El futbolista blaugrana también se refirió a los objetivos del curso. “Queremos ganarlo todo. La Champions hace una ilusión especial, aunque también queremos conquistar el resto de títulos”. Por último, valoró positivamente el stage en Saint George’s Park. “Las instalaciones están muy bien y el tiempo es más agradable para entrenar aquí que en Barcelona, donde te ahogas con el calor”.