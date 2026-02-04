Liberación y salvación para Gerard Martín

Gerard Martín debió tener la sensación de ‘montaña rusa’ tras acabar el partido en Albacete. Hansi Flick le recuperó en el lateral izquierdo después de haber bajado algo sus prestaciones en el eje, y en la primera mitad acusó la inseguridad. Pero fiel a su manera de ser, fue progresando durante el partido y acabó siendo muy protagonista.

Primero, en una gran incursión ofensiva, de las que no se prodigó demasiado, pese a que suele llegar muy bien al área rival, y sobre todo, tener la cabeza fresca para el pase. El que le dio a Ferran Torres fue medio gol, pero el valenciano estaba algo adelantado y al de Esplugues no le pudo contar como asistencia.

Su gran momento, no obstante, estaba por llegar. Con 1-2 y el Barça sufriendo, el derechazo de Fran Gámez en el minuto 92 ya estaba siendo prácticamente celebrado en el Carlos Belmonte. Pero apareció la cabeza salvadora de Gerard Martín para evitar una prórroga que podía haber comprometido el pase a la semifinal. Una acción con valor gol que le tiene que relanzar.

Héroe inesperado

Sin hacer excesivo ruido, Gerard Martín ya suma 74 partidos con el FC Barcelona. Un futbolista fichado de la UE Cornellà por una cantidad irrisoria y que solo necesitó una temporada en el Barça Atlètic para dar el salto al primer equipo cuando, seguramente, muy pocos apostaban por él. Pero con trabajo y muy buenos conceptos futbolísticos, ha llegado donde tantísimos sueñan y nunca lo consiguen.

A sus 23 años, vive una experiencia inolvidable, aunque seguramente la vorágine del día a día no permite a Gerard Martín disfrutar con tranquilidad de su trayectoria en la élite. Ya tendrá tiempo para hacerlo.

Esta temporada no está siendo fácil, pero si alguna cosa demostró el partido en Albacete es que de lateral rinde mejor y que no ha perdido la capacidad para convertirse en el héroe inesperado. Le sucedió la temporada pasada y le ha vuelto a ocurrir. Sin su cabezazo salvador en el Carlos Belmonte, a saber si ahora el Barça estaría en las mismas que el Real Madrid. Gerard lo impidió y el rey de Copas ya espera rival en la semifinal del torneo del KO.