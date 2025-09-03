Gerard Martín, el jugador más mejorado ante su gran oportunidad

Entre el Gerard Martín de sus primeros pasos con el primer equipo y el actual hay un mundo, pero no es algo que haya sorprendido a Hansi Flick. Su versión actual se parece mucho a la que mostraba en los entrenamientos, pero que no se vio en sus primeros minutos porque aún tenía que soltarse y coger confianza.

Flick le tuvo fe, y cuando Balde se lesionó en la recta final de la temporada pasada, hizo un clic. Incluso en encuentros donde sufrió (por momentos no salió bien parado del duelo con Dumfries) logró no desmoronarse y encontrar su momento. En Milán, en la vuelta ante el Inter, por ejemplo, salió en la foto en la acción del empate, pero antes dio una asistencia espectacular. Errores y aciertos que le sirvieron para hacer su particular máster y llegar a esta temporada mucho mejor preparado.

En pretemporada Flick incluso lo probó como alternativa para el centro de la defensa, ya que sin Iñigo el Barça se ha quedado sin perfil zurdo. Una prueba que dejó buenas sensaciones pero con la lesión de Balde todo apunta a que cogerá el relevo en el once. Una vez superado el problema de las inscripciones, Gerard ya jugó unos minutos en Vallecas y ahora podrá tener continuidad como titular.

Jofre posa con su camiseta del debut en La Masia / FCB

¿En qué posición queda Jofre?

Con la baja de Balde alrededor de tres semanas, Gerard Martín apunta a estar en el once de Flick al menos ante Valencia, Newcastle y Getafe. La alternativa será Jofre, al que Flick quiso rodar en pretemporada, pero sigue por detrás de Balde en la rotación. El canterano demostró que ofensivamente está más cerca de Balde que Gerard, pero también que comete más errores no forzados y es menos preciso en los centros.

El jovencísimo lateral de 18 años también tiene que pasar por el proceso de ganar naturalidad y confianza con el primer equipo para mostrar su mejor versión. En eso está y la lesión de Balde también obligará a Flick a mantenerlo en dinámica de primer equipo tras el parón de selecciones.