Gerard Martín, incrédulo: "El árbitro puede no verla, pero el VAR sí, es mano clara"

Golpe durísimo para el vestuario del FC Barcelona la derrota por 0-2 en el Spotify Camp Nou frente al Atlético de Madrid. El objetivo era sacar un buen resultado para la vuelta en el Metropolitano, esperando la encerrona del cuadro del Cholo Simeone. Pero todo se torció por culpa de una roja al filo del descanso en una jugada profundamente desafortunada en la que Cubarsí se cruzó por detrás de Giuliano Simeone en carrera siendo el último hombre. Para más inri, Julián Álvarez anotó el tiro libre directo con la colaboración de Lewandowski.

Un mazazo terrible del que el equipo azulgrana se levantó en la segunda mitad, aunque no pudo materializarlo en gol. Gran puesta en escena con un futbolista menos del cuadro de Flick, que creyó y lo intentó, pero sufrió un dolorosísimo segundo tanto en la única oportunidad de los colchoneros en todo el segundo tiempo.

"Un poco rigurosa"

Habló el capitán Ronald Araujo tras el encuentro. "Lo intentamos, pero no se pudo. El segundo tiempo salimos más fuerte, tuvimos la pelota, pero no encontramos el gol. Tristes, pero con ganas de levantarlo". Respecto a la expulsión, añadió que "no vi la expulsión, me dicen que un poco rigurosa. Puede cobrarla o no. Este equipo tiene capacidad para remontar esto. Lo hicimos muchas veces, es dificil en su cancha, pero si hay alguien capaz es este equipo, jugadores con calidad y personalidad".

La roja de István Kovács a Pau Cubarsí / FCB

"Condicionó la jugada esa, teníamos la pelota, generábamos ocasiones, tuvimos grandes chances, si marcas un gol cambia un poco, vamos con todo ahí. Tenemos unos jugadores más cansados, que están volviendo algunos de lesión. Cada tres días estamos jugando, sábado, martes, estamos preparados para eso. Mentalidad positiva".

Gerard Martín

Habló también Gerard Martin. Sobre la expulsión de Cubarsí, comentó que "la verdad que estaba cerca pero al ir todo tan rápido no me da tiempo, pero si lo ha decidido así será así supongo". "Con once contra once estábamos bien, controlando, luego después de la expulsion viene el gol y cambia todo. Se nota".

Acerca del claro penalti por mano de Pubill no pitado, Martín adujo que "en esa acción el portero planta el balon y la juega, está en juego, el jugador la para con la mano. Puede ser que no la vea en directo, pero desde el VAR la tienen que ver, está en juego".