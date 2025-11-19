Gerard Martín: "Iba al Camp Nou de aficionado y ahora volveré para jugar"

Gerard Martín (Esplugues de Llobregat, 23 años) llegó al Barça en el verano de 2023 desde el Cornellà para reforzar la defensa del Barça Atlètic que entrenaba Rafa Márquez. Un año después, Hansi Flick vio potencial en él y lo llamó para hacer la pretemporada con el primer equipo. Fue elegido por delante de Álex Valle como alternativa a Alejandro Balde en el lateral izquierdo y ya no bajó al filial. Fue de menos a más hasta ganarse plaza en la primera plantilla, con la que ha jugado ya 56 partidos. Algunos de ellos, muy importantes.

Tras un nuevo parón de selecciones, por fin vuelve la Liga.

Sí. Acostumbrado al ritmo de partidos que llevamos a veces cuesta estar casi dos semanas sin jugar, pero también va bien para descansar y desconectar un poco. Llegamos tras una victoria que siempre es mejor en estos casos.

El retorno además será especial porque será en el Spotify Camp Nou.

Tengo una ilusión tremenda. Todo el mundo sabe lo que significa el Camp Nou para el Barça. Es la oportunidad de jugar mi primer partido allí.

¿Cómo te lo imaginas?

Espero el ambiente de siempre. Iba al Camp Nou como aficionado de pequeño y antes de jugar en el Barça, ahora iré a jugar. Ya te puedes imaginar.

Ya fuiste el otro día en el entrenamiento de puertas abiertas, ¿qué sentiste?

Mucha emoción, por toda la gente que había. El campo estaba muy bien y ahora con muchas ganas de volver ya en un partido.

Llevamos ya tres meses de temporada, ¿cómo la valoras a nivel individual?

Estoy contento, creo que sigo creciendo. La temporada pasada creo que ya la acabé así y en la actual sigo en esa línea. Muy satisfecho con la confianza que me está dando el 'mister' y con los partidos que estoy jugando y a jugar muchos más.

A nivel colectivo, queda mucho, pero ¿cómo lo ves?

Lo que tú dices, queda mucho. Desde fuera ha habido ruido, algunas dudas por algún partido malo que hemos hecho. Estamos solo a tres puntos del Real Madrid en la Liga. Estamos en el buen camino, haciendo las cosas bien y mejorando.

Las dudas y el punto débil están en los goles encajados. ¿Cómo lo vive un defensa?

Para un defensa es jodido encajar tantos goles. Lo pasas mal cuando en un partido encajas unos cuantos. Te toca aunque sepas que el trabajo no es solo de la defensa, es de todos. Estamos trabajando para mejorar entre todos y seguro que lo vamos a hacer. Nosotros, como los porteros, queremos acabar con la portería a cero.

¿Qué debe hacer el equipo para mejorar en ese aspecto?

Son pequeños detalles que acaban provocando un jaleo tremendo, pero estamos solucionándolos. No es solo una cosa, aunque creo que lo más importante es hacer bien la presión, que es un aspecto fundamental en nuestro juego, para no sufrir en defensa. Es muy importante que los rivales estén presionados en todo el campo para que no puedan hacer el pase.

¿Qué ha cambiado de la temporada pasada a la actual?

Pueden ser varias cosas, es cierto que los rivales te conocen más porque ya llevas un año jugando así, te estudian más y saben tus puntos débiles. Creo que es una cosa nuestra. No podemos estar al 90%, debemos estar siempre al 100%.

El primer gol de Gerard Martín con el Barça / Dani Barbeito

¿Cómo vive un defensa jugar con tanto riesgo?

Cuando sale mal, sufres, pero yo me encuentro cómodo jugando así. Si hacemos las cosas bien, puede ser mejor así que de otra forma. Yo estoy muy tranquilo jugando así.

Entonces, eres de los que cree que no se tiene que cambiar.

Para nada, si el año pasado nos funcionó muy bien y nos dio resultados y títulos, creo que no tenemos que cambiar. Lo que tenemos que hacer es mejorar las cosas que no estamos haciendo tan bien.

Decía Iñigo Martínez que él no dormía después de los partidos por la tensión de mantener esa línea. ¿Cómo lo llevas?

La verdad es que me cuesta dormir bastante después de los partidos. Como tienes que estar con tanta tensión y tanta concentración cuesta después unas horas poder dormir. Como Iñigo.

¿Cómo trabajáis esa concentración, esa compenetración?

Es estar metido en el partido y valorar cada acción, pero no solo los cuatro defensas. También el centro del campo y los de delante. Sabes que si le dejas espacio al rival, te va a hacer daño. A veces utilizamos una pantalla para ver la línea, para ver lo que hemos hecho mal y lo que tenemos que corregir. Hemos trabajado durante el parón los que nos hemos quedado y ahora lo haremos todos. Seguro que vamos a ver un mejor Barça.

La pasada temporada

¿Qué ha representado Hansi Flick para Gerard Martín?

Es el entrenador que me ha dado toda la confianza que yo necesitaba y que ha confiado en mí. Le estaré agradecido eternamente.

Empezaste la temporada pasada siendo jugador del filial, pero jugando en el primer equipo. ¿Cuándo te diste cuenta que ya eras de la primera plantilla?

Debuté contra el Valencia. Al principio me costaba un poco, pero creo que hacia finales de año, en diciembre fue cuando vi que todo iba ya mejor y ya estaba en el prime equipo.

En poco tiempo, pasas del Cornellà al primer equipo del Barça. ¿Cómo es ese cambio?

Es adaptarte a los cambios. Del Cornellà al Barça Atlètic cambia mucho, pero del filial al primer equipo también cambia muchísimo. Es irte haciendo fuerte, ganando confianza y seguir siendo uno mismo.

Eso se tiene que trabajar.

Me han ayudado mucho mi familia y mis amigos con sus consejos. Y también he recurrido a un psicólogo. Yo pensaba que no lo necesitaba, pero siempre va bien porque igual hay cosas que no sabes gestionar.

Decías antes que eras muy del Barça. ¿Es un plus cuando estás en el campo?

Lo de ser del Barça viene de familia. Y sí que lo es. Cuando estás en un gran club siempre estás muy motivado, pero si estás en el mejor club del mundo y encima eres aficionado de ese club te hace estar siempre muy motivado. Si un día estás más apagado, piensas en eso y te sirve para estar a tope.

¿Cómo valoras la pasada temporada, la primera en el primer equipo?

De menos a más. Al principio tuve que adaptarme y con el paso de los partidos fui cogiendo confianza. Mi valoración es positiva, creo que fue una buena temporada. Además, ganamos títulos. Me quedo con mi crecimiento y con el paso adelante que tuve que dar cuando jugué partidos importantes.

Ahora lo decía. La eliminatoria contra el Inter, la final de Copa, el clásico de Liga...

Tengo recuerdos buenos y malos. El malo por la eliminación contra el Inter. Buenos porque ganamos títulos y porque pude ver que daba la talla en esos partidos tan complicados y eso siempre es una satisfacción para uno.

Decías que tienes un mal recuerdo del partido en Milán por la eliminación, pero ¿fue tu mejor partido?

Creo que sí. Debería hacer un poco de memoria, pero de los que he jugado, si no es el mejor, de los mejores.

Gerard Martín llora tras la eliminación europea ante el Inter / Valentí Enrich

Y lo acabaste llorando.

Es que lo dimos todo y se escapó al final. Además, como decía antes, si tienes este sentimiento culé te duele.

Ahora ya han pasado meses, ¿fue falta de Dumfries?

Es un tema que fue muy polémico en su día, ahora ya no tiene mucha importancia si fue o no fue falta.

Tu buena temporada te llevó a renovar ya como jugador de pleno derecho del primer equipo.

Fue un reconocimiento. El entrenador y la dirección deportiva creían en mí y apostaban por mí. Una gran noticia.

Y elegiste el 18.

Por Jordi Alba. En el Cornellà ya lo llevé un par de años por él. Es mi referencia como lateral izquierdo. Cuando veía el Barça de pequeño era él el lateral izquierdo. Este verano tuve la oportunidad de coger el 18 y no lo dudé.

¿Pasaste nervios a principio de temporada cuando no llegaba la inscripción?

Nervios por saber si estaría inscrito o no, la verdad es que no porque sabía que lo acabaría estando porque así me lo transmitían desde el club. Es cierto que cuando llega el fin de semana y ves que no estás inscrito pasas nervios en el sentido que quieres jugar y no puedes ayudar.

En los entrenamientos debes enfrentarte muchas veces a Lamine. ¿Cómo lo llevas?

Todo el mundo sabe el jugador que es Lamine. La verdad es que defenderlo en los entrenamientos es muy difícil pero también te prepara para los partidos y te hace mejorar y crecer.

¿Es vacilón?

Lo es, siempre nos picamos, pero eso hace que tengamos muy buen rollo con él y con todos los compañeros.

En el Barça siempre se habla de refuerzos. Se ha hablado de Grimaldo, lateral izquierdo. ¿Te pone nervioso?

Estas semanas de parón siempre hay ruido externo, pero no hago yo mucho caso a esas cosas porque no sabes lo que es verdad y lo que no. En verano también salió algo mío y yo sabía que no era verdad porque había hablado con el club. Lo afronto con tranquilidad porque sé que el entrenador está contento conmigo.

¿Qué objetivos tienes para esta temporada?

A nivel individual, jugar todos los partidos que pueda y consolidarme en el primer equipo. Y a nivel colectivo, ganar todos los títulos que disputamos.