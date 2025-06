Gerard Martín: "La he visto mil veces. Es falta clarísima"

Gerard Martín ha vivido una temporada de ensueño en el Barça, aunque con una experiencia traumática. El lateral ha logrado consolidarse en el primer equipo como la alternativa a Balde, pero fue protagonista de una de las acciones más dolorosas de la temporada. Cuando el Barça ya se veía en la final de la Champions, perdió un balón con Dumfries que terminó con el tanto de Acerbi, que llevó el encuentro a la prórroga.

A pesar de las quejas de Gerard Martín, que pidió falta en la acción, el colegiado Szymon Marciniak no interpretó que la acción tuviese que ser penalizada. El lateral azulgrana se ha referido a la acción en una entrevista a Radio Marca en la que insiste en que el neerlandés le hizo falta. "Para mí sí que es falta porque al final yo voy a cortar el balón, tengo el pie en el aire y él me mete el pie por arriba del tobillo", señala.

Martín reconoce que le dio muchas vueltas a la acción pero llegó que tras verla muchas repetidas siempre llega a la misma conclusión. "Me vi la acción repetida varias veces, mirando si podría haber hecho otra cosa". El lateral reconoce que la eliminación ante el Inter dejó a la plantilla tocada pero que quieren resarcirse la próxima temporada. "Sabemos que ha sido una temporada muy buena, pero nos vimos tan cerca que está esa espinita ahí".

El lateral reconoce, asimismo, que no esperaba tener tanto protagonismo en su primera temporada en el primer equipo. "Si me lo hubieran dicho en pretemporada, no me lo hubiera creído", señaló. "Sabía que era una oportunidad difícil, pero estaba preparado", insistió cuestionado por