Gerard Martín habla sobre su futuro

Gerard Martín aterrizó la tarde de este viernes en el aeropuerto de Barcelona para ser intervenido quirúrgicamente de la luxación en el quinto metacarpiano de la mano derecha que le obligará a pasar por el quirófano de forma inminente. A su llegada, el lateral izquierdo se refirió a las noticias que salen su futuro. Dos equipos de la Premier League, el Wolverhampton y el Bournemouth, estarían interesados en el de Sant Andreu de la Barca tras una temporada en la que ha acabado siendo protagonista en el conjunto entrenado por Hansi Flick -sobre todo, a raíz de la lesión de Alejandro Balde- y llamado con la selección sub-21. De hecho, se produjo esta desafortunada lesión en la mano en el partido del debut de la Rojita en el Europeo, en el que Gerard fue titular.

"Son cosas que salen. Al final no hago caso, estoy centrado en el Barça y la verdad es que estoy contento con mi temporada", aseguró Gerard Martín en declaraciones a Jijantes. El defensa azulgrana subrayó también que "desde el staff también creo que están contentos conmigo, de mi crecimiento y lo que me queda por mejorar. La verdad que no pienso en otra cosa que no sea el Barça. Estoy tranquilo", concluyó un Gerard Martín que, de esta manera, expresó su deseo de seguir en la plantilla barcelonista la próxima temporada a pesar de las ofertas.

FC Barcelona - Real Sociedad | El gol de Gerard Martín

Ascensión meteórica

El Europeo sub-21 era el colofón a una temporada en la que Gerard Martín ha irrumpido con inusitada fuerza en el panorama futbolístico de élite. La lesión ante Eslovaquia quiebra las previsiones de seguir revalorizándose, pero aun así, el de Sant Andreu de la Barca ha pasado de tener una cotización actual en el mercado de 12 millones de euros, 4 'kilos' más que en la anterior revisión del portal especializado Transfermarkt. Cuando fichó la pasada temporada procedente del Cornellà para jugar en el filial azulgrana, su valor era de 300.000 euros. La irrupción ha sido, por lo tanto, meteórica.

Hasta el punto de terminar su primera temporada en el primer equipo del FC Barcelona con 42 partidos jugados y prácticamente 1.800 minutos de juego sumados (1.793'). Una participación y también una influencia en el juego progresiva, culminada con 6 asistencias y 1 gol, el que le marcó a la Real Sociedad en Montjuïc.

Gerard Martín se centra, por tanto, en el Barça y espera que no haya novedades respecto a su futuro, aunque habrá que ver si los clubes ingleses mantienen su interés y si se suman más pretendientes en las próximas semanas.