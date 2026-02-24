Gerard Martín gana peso en el Barça… con una cuenta pendiente

Si la temporada pasada fue la de la irrupción de Gerard Martín, el presente curso está siendo el de su consolidación en el FC Barcelona. Tras recibir a finales de agosto de 2025 un dorsal del primer equipo, el ‘18’, el de Esplugues de Llobregat ha dado un nuevo paso en la rotación blaugrana y está siendo uno de los zagueros más utilizados por Hansi Flick. Le superan en minutos Eric Garcia, Koundé, Cubarsí y Balde, por lo que el ex del Cornellà ha sido la principal alternativa como central y como lateral izquierdo cuando alguno de los miembros de la teórica defensa de gala ha necesitado descanso o no ha estado disponible.

Flick ha remarcado varias veces en los últimos meses la importancia de Gerard Martín en su proyecto. El futbolista catalán ha respondido a su confianza a las mil maravillas en escenarios de máxima exigencia y ello le ha permitido ser de la partida en encuentros de vital importancia como ante el Atlético de Madrid en Liga o el PSG en la Champions. Aunque hasta el momento ha tenido la etiqueta de 'quinto hombre' en la retaguardia y ha entrado en escena cuando las lesiones han mermado la zaga culé, no es baladí que haya sido titular en los dos encuentros disputados tras la contundente derrota copera en el Metropolitano.

Tanto como contra el Girona (resultado al margen) como frente al Levante, Gerard Martín ha vuelto a dejar más que claro que cumple dónde y cuándo se le necesite y ha presentado su candidatura a volver a ganar protagonismo en el tramo decisivo de la temporada como hizo antaño, cuando aprovechó un momento de necesidad del equipo para rendir y destacar en partidos como la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid, el clásico decisivo de LaLiga o las semifinales de la Champions League ante el Inter de Milán. Este curso acumula 1.828 minutos entre todas las competiciones, el 12º miembro de la plantilla del Barça con más protagonismo.

Una asignatura pendiente

Precisamente contra el Levante, y a pesar de que aún ni ha acabado el mes de febrero, Gerard Martín ya superó los minutos que disputó la temporada pasada (1.793). A nivel jerárquico el paso adelante del de Esplugues de Llobregat ha sido evidente... aunque no se ve reflejado en sus números ofensivos. Y es que mientras la pasada mañana marcó un gol y realizó seis asistencias (esto es, una participación directa en un tanto cada 256 minutos), en esta aún no ha logrado estrenar el casillero ni en dianas ni en pases de gol.

De hecho, después de la asistencia de Joao Cancelo a Frenkie de Jong en el segundo gol del Barça ante el conjunto 'granota' este domingo, Gerard Martín es el único jugador de campo del Barça que no ha participado directamente en un tanto este curso. En un año en el que el gol está siendo muy coral en el Spotify Camp Nou, él de momento no ha podido marcar ni asistir. En la mayoría de estadísticas ha crecido muchísimo, pero en los metros finales no está siendo tan diferencial. El hecho de que haya jugado casi la mitad de compromisos como central, evidentemente, tiene mucho que ver.

En Liga, por ejemplo, Gerard Martín ha mejorado en intervenciones (de 33,2 a 58,3), pases precisos (de 20 a 43,4 con mayor acierto, de un 85% a un 90%), recuperaciones (de 1,5 a 2,1), despejes (de 1 a 2,4) y duelos ganados (de 1,8 a 2,8) por partido. Estas cifras son realmente las que muestran su desarrollo y explican el impulso jerárquico que ha protagonizado en el Barça de Flick.