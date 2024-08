Gerard Martín: "Flick pondrá al que se lo merezca"

Gerard Martín fue uno de los futbolistas destacados en el cierre de la gira ante el Milan (2-2). El lateral dejó muy buenos minutos y valoró muy positivamente la gira por Estados Unidos, en la que ha participado en los tres encuentros amistosos disputados por el primer equipo del Barça, conra el Manchester City, el Real Madrid y el Milan.

Estas han sido las impresiones del lateral d'Esplugues de Llobregat:

Valoración de la gira

"Los partidos que he jugado creo que lo he hecho bien. He intentado aprovechar la oportunidad y ahora vamos a ver qué pasa. He venido a intentar hacerlo lo mejor posible. Estoy con confianza y con muchas ganas y me veo bien. El tiempo dirá si puedo estar en el primer equipo. Yo me veo bien, tengo que aprovechar las oportunidades y lo que tenga que ser, será. Creo que puedo sacar una valoración muy positiva. He podido jugar los tres partidos y creo que he tenido un buen rendimiento y estoy muy contento de cómo ha ido".

Ascenso al primer equipo

"Creo que Flick es un muy buen entrenador y no va a tener problema para poner al que se lo merezca. Está confiando en los jóvenes sin problema. Nos exige mucho físicamente, pero es lo que tiene que hacer para que estemos al máximo. Estamos un poco cansados, pero tenemos tiempo de recuperar".

Sergi Domínguez: "Ojalá pueda hacer lo que ha hecho Cubarsí"

Sergi Domíngez fue otro de los canteranos a los que Flick otorgó la titularidad y también cumplió con nota. El central también valoró muhy positivamente la gira: "La pretemporada ha sido muy buena y hemos dado pasos adelante".

El defensa se mostró convencido de que la cantera puede seguir siendo protagonista con el técnico alemán: "Flick no ha hablado conmigo. Si tiene que hacerlo, ya lo hara en Barcelona. Ojalá pueda hacer lo que ha hecho Cubarsí, pero estare preparado donde me necesiten. La Masia podemos ser el futuro del club. Se ve cuando suben Lamine, Cubarsí, Fermín..."