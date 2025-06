Gerard Martín no escucha ofertas

Gerard Martín pasará por el quirófano el martes. Será operado de una luxación de la base del quinto metatarsiano de la mano derecha por el doctor Mir. El defensa catalán se lesionó en el debut de la selección española sub-21 que dirige Santi Denia en el Europeo sub-21 y regresó de inmediato a Barcelona.

Tras cuajar una notable temporada a las órdenes de Hansi Flick, en la que ha ido de menos a más y ha cumplido cuando ha tenido que jugar partidos importantes en la posición de lateral izquierdo, varios equipos ingleses se han interesado en él. Se habla del Wolverhampton y el Bournemouth, aunque ninguno de ellos ha hecho llegar oferta alguna a la dirección deportiva azulgrana.

Si llegan, se estudiarán. El Barça podría dejar salir al futbolista catalán por quince millones de euros, aunque tanto Flick como la dirección deportiva azulgrana cuentan con él. Lo demuestra el hecho de que el club renovó y mejoró su contrato en enero hasta 2028 y también los partidos que ha jugado esta última temporada en el primer equipo, un total de 42, con un gol y seis asistencias.

Saben también que si sale, se deberá fichar un lateral izquierdo que cubra la espalda a Alejandro Balde, algo que no estaba planificado, ya que la intención es empezar a contar con el joven Jofre Torrents, destinado a formar parte de la primera plantilla en un futuro no muy lejano.

De todos modos, la intención de Gerard Martín es la de no dejar el Barça. Está encantado con todo lo que le ha pasado este curso y con la confianza que le ha dado Flick a lo largo del año. Es culé y su ilusión siempre ha sido jugar en el Barça y quiere aprovechar esta oportunidad que se le ha presentado.

Por ello, el lateral izquierdo de Sant Andreu de la Barca solo piensa ahora en recuperarse bien de la lesión de la que será operado este martes para empezar a tope la pretemporada a las órdenes de Hansi Flick el 13 de julio. "No pienso en otra cosa que no sea el Barça. Estoy tranquilo", dijo recientemente el jugador. El verano es muy largo y el mercado no se cierra hasta septiembre, pero todo apunta a que Gerard Martín seguirá de azulgrana.