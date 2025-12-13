Gerard Martín, central con los tics de lateral

Gerard Martín fue uno de los protagonistas del partido ante Osasuna. El lateral reconvertido en central está funcionando en las dos posiciones del campo. Ahora se ha asentado en el eje de la zaga, donde frente los navarros cuajó su mejor partido con delanteros peligrosos como era el experto Budimir y la bala Víctor Muñoz.

Gerard Martín se mostró muy satisfecho por su trabajo. Afirmó tras el partido en Movistar+ que la victoria “tuvo mucho mérito, con un bloque muy junto del rival y con paciencia ha llegado la victoria”.

Para Gerard Martín, “la portería a cero siempre es importante, es la estabilidad del equipo, los goles siempre llegan”. Y la diferencia de siete puntos provisional la considera "mejor", pero ante todo "tenemos que centrarnos en nuestro juego".

Su rol en el equipo

En su caso, Gerard no se resigna a ser catalogado únicamente de central a partir de ahora: "Me considero medio central, medio lateral, donde me toque jugar, juego lo mejor que puedo”.

La polivalencia es una de sus virtudes, como la de “Raphinha y los demás de dentro dan muchas soluciones". Raphinha jugó de interior, Eric Garcia de pivote y el propio Gerard Martín de central. Posiciones difíciles de imaginar a principio de temporada.

En el caso de Gerard, el catalán ya había experimentado esta posición en el Cornellà, pero fue fichado para el Barça Atlètic con el objetivo de que fuera lateral izquierdo. Logró el objetivo de consolidarse en el filial de Rafa Márquez y ascender al primer equipo, siendo el relevo natural de Balde.

La ternura de Jofre Torrents

El carrilero titular acostumbra a ir al límite físicamente y es importante tener a un recambio de garantías como Gerard Martín. Por este motivo, el propio futbolista no se descarta como lateral porque sabe que volverá. Jofre Torrents todavía está demasiado verde como para poder ser una alternativa real.

Hansi Flick sabe que Jofre es un proyecto de futuro, pero todavía no ha llegado su hora. Gerard Martín tiene 23 años, mientras que Jofre solo cuenta con 18. La diferencia todavía es importante y la jerarquía, por tanto, debe ser diferente.

Gerard Martín y Balde son los dos defensas zurdos del Barça / Dani Barbeito

En cualquier caso, el cambio de posición de Flick con Gerard Martín es todo un éxito. Ha preferido situar a un futbolista que sabe que siempre le cumplirá antes que un experto como Christensen, quien está cumpliendo su último año de contrato y parece tener las horas contadas en el cuadro barcelonista a partir de la próxima temporada.

Además, cuando falta un central, la opción es retrasar a Eric Garcia desde el pivote. Iñigo Martínez es un futbolista imposible de reemplazar por su nivel increíble, pero la solución no está mal del todo.

Mientras se está a la espera de Ronald Araujo, quien parece difícil que pueda jugar antes de final de año con los partidos de la Copa del Rey ante el Guadalajara y el de Liga para cerrar el 2025 en La Cerámica frente al Villarreal.