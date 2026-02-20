Gerard Martín. "¿El Real Madrid? Ni por nada del mundo"

Gerard Martín fue el futbolista del FC Barcelona invitado al programa de 3Cat Fanzone, que se emite desde el Foment Cultural i Artístic de Molins de Rei. Gerard Romero lo presentó como "Gerard Martín Maldini" y de lo primero que hablaron fue de la fotografía de Gerard Martín con la caballera de Maldini que desde el primer día está en la mesa del presentador del programa. "Cuando salió por las redes el meme, al día siguiente me hicieron la coña en el vestuario", admitió el ex del Cornellà.

Sobre el bache del Barça tras caer ante Atlético de Madrid y Girona, Gerard Martín fue claro: "Nos recuperaremos de estas dos derrotas. Tranquilos tampoco estamos, hemos perdido dos partidos, pero la ventaja es que tenemos otro partido el domingo y le podemos dar la vuelta. Un poco de autocrítica y para arriba", dijo convencido.

"Si alguien puede remontar, somos nosotros"

El de Esplugues no ve por perdida la eliminatoria copera frente al Atlético, a pesar de los cuatro goles de desventaja: "Confiamos en remontar, si alguien lo puede hacer somos nosotros. Iremos a remontar", subrayó.

Los problemas defensivos están siendo un hándicap y Gerard fue muy explícito en este sentido: "Por nuestra manera de jugar, la defensa es una cosa conjunta, pero si nos quieren dar palos (a los defensas) yo lo entiendo", dijo, entre risas y ya acostumbrado a la presión que supone ser futbolista del Barça.

El imitador de Florentino Pérez en el programa 'Polònia' (Jordi Ríos) irrumpió en el programa y tentó a Gerard para fichar por el Real Madrid. "Barcelona es muy bonita y estoy contento. No tengo que pensar nada", fue la respuesta del futbolista. Cuando insistió 'Florentino' tirando billetes al suelo, el azulgrana fue contundente: "¿El Madrid? Ni por nada del mundo. Hay cosas que el dinero no compra". La ovación del público fue sonora.

También fue preguntado por el Milan y reiteró su deseo de seguir en el Barça. "Eso dicen por allí. A mí no me ha llegado nada", aseguró Gerard Martín.

La familia, Jordi Alba, Iñigo y las redes sociales

Entre el público estuvieron los padres de Gerard Martín, para quien el apoyo de la familia es fundamental: "Todo esto también es para que ellos lo disfruten". También hizo un juego con Jean-Marie Dongou sobre centrales y delanteros, escuchó un vídeo de su referente, Jordi Alba y habló de Iñigo Martínez, de quien dijo: "Es muy buen jugador y muy buen tío. A mí personalmente me ayudó mucho, siempre que jugaba lo tenía a su lado y me metía caña".

RFEF

Gerard Martín explicó que se apoya en la ayuda psicológica, sobre todo cuando tuvo que dar el difícil salto del filial al primer equipo y que lo sigue manteniendo porque "nunca está de más". Lo lleva muy bien y limita lo que puede las redes sociales, aunque "siempre alguien te envía algo y te acabas enterando".

Como no podía ser de otra manera, 'Gerard Maldini' le acabó firmando la fotografía a Gerard Romero.