Gerard Martín, baja con la selección catalana

Gerard Martín es baja de última hora para el partido de la Selecció Catalana de Futbol que le enfrentará a Costa Rica a las 19:00 horas en el Estadi Johan Cruyff. El motivo que esgrime la FCF es debido a la incompatibilidad del futbolista del Barça con su convocatoria con la selección española sub 21.

De la misma manera, la Federació Catalana de Futbol quiso agradecer el esfuerzo y la predisposición del futbolista para poder estar presente en el encuentro anual que disputa Catalunya. Así pues, la representación blaugrana para este encuentro quedará en dos futbolistas: Eric Garcia y Pau Víctor.

Sorprende, sin embargo, que la concentración de la selección española sub 21 no da comienzo hasta el sábado 31 de mayo, es decir, tres días después del partido entre Catalunya y Costa Rica. Los de Santi Denia prepararán desde entonces el Europeo sub 21 que se disputará en Eslovaquia del 11 al 28 de junio.

Además de a Gerard Martín, Santi Denia también convocó para la Rojita a los blaugranas Pablo Torre y Fermín López. Este último, además, hará doblete con la selección española -como el verano pasado- tras también recibir la llamada de Luis de la Fuente para la UEFA Nations League.