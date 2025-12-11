Gerard Martín, ausente en el entrenamiento del Barça

No hay días sin tregua en la Ciutat Esportiva. El Barça prepara este mediodía el penúltimo entrenamiento antes de recibir a Osasuna en el Spotify Camp Nou y, según ha podido saber SPORT, Gerard Martín no ha entrenado por una ligera indisposición. El jugador está bien y el club espera que vuelva mañana sin problemas, pero al tener un papel importante en el partido del sábado se ha preferido no forzar nada.

El resto del equipo sí se ejercitó con normalidad, incluidos los canteranos Dro y Tommy Marqués, que completaron toda la sesión junto al grupo. El entrenamiento se centró en pulir detalles para el encuentro del fin de semana, en el que el Barça quiere confirmar su buen momento tras la goleada al Betis y la victoria en Champions ante el Eintracht en una semana especialmente feliz en la plantilla azulgrana no solo por las victorias del equipo, también por las derrotas del Real Madrid de Xabi Alonso, que no atraviesa su mejor momento.

Si todo va según lo previsto, Gerard Martín entrenará mañana con total normalidad y estará listo para el sábado. Flick está encantado con su comportamiento y por su rendimiento dentro del terreno de juego, habiéndose convertido en uno de los jugadores más polivalentes de la plantilla junto a Eric Garcia, que hoy firma su renovación con el club azulgrana hasta 2031.