Gerard Martín no se amedrenta

Gerard Martín tiene ahora una oportunidad todavía mayor. El Barça cerró el mercado de fichajes sin incorporar al central zurdo que buscó durante las últimas semanas y el escenario en el eje de la defensa ha cambiado por completo para el futbolista de Esplugues de Llobregat.

En los últimos días del mercado, el club blaugrana intentó avanzar por Ruud Nijstad, defensa del Twente, pero el conjunto neerlandés rechazó la oferta de ocho millones de euros presentada por el Barça. La operación no salió adelante y la dirección deportiva decidió finalmente cerrar el mercado sin incorporar un nuevo central.

Una decisión que adquiere especial relevancia teniendo en cuenta las salidas que se han producido en esa demarcación. Álvaro Cortés puso rumbo al Royal Antwerp y Ronald Araujo salió cedido al Liverpool, reduciendo las alternativas de Hansi Flick en el centro de la defensa.

Un puesto junto a Cubarsí

Pau Cubarsí parte como el gran indiscutible en el eje. El otro puesto, en cambio, queda abierto. Andreas Christensen y Gerard Martín aparecen como las dos principales opciones para acompañar al canterano, mientras Eric Garcia está partiendo principalmente desde el lateral derecho.

Gerard Martín en acción en el Spotify Camp Nou / Valentí ENRICH / Sport

Jules Kounde también puede actuar en el centro de la defensa, aunque se presenta como otra alternativa dentro de la rotación. Un escenario que deja a Gerard ante una oportunidad importante para seguir creciendo en una posición que hace apenas un año no era su principal demarcación.

Gerard ya ha demostrado que no necesita demasiado tiempo para adaptarse. Hace dos temporadas llegó al primer equipo con el cartel de lateral izquierdo, pero terminó ganando protagonismo como central y convirtiéndose en una alternativa de confianza para Flick.

El año de su consolidación

La temporada 2025/26 fue especialmente importante para el de Esplugues. Gerard terminó el curso con 51 apariciones (32 como central y 19 de lateral) y 2416 minutos, unas cifras que reflejan la confianza que fue adquiriendo con el paso de los meses.

Su adaptación al eje fue progresiva. Flick descubrió en él una alternativa diferente, capaz de responder en una posición en la que no había desarrollado la mayor parte de su carrera. Gerard había llegado al Barça como lateral tras su etapa en el Cornellà, pero terminó encontrando un nuevo espacio como central.

Sus condiciones físicas, su capacidad para defender en campo abierto y su evolución convencieron al técnico alemán. Con el paso de los meses fue ganando protagonismo y terminó demostrando que podía competir al máximo nivel en una posición en la que cualquier error se paga caro.

Flick le ve como central

El inicio de esta temporada también dejó una señal significativa. En el 0-5 ante el Elche, Gerard formó en el eje junto a Christensen, mientras Xavi Espart ocupó el lateral izquierdo. Algo que se repetiría en el partido ante el Athletic Club, esta vez formando pareja con Pau Cubarsí.

El defensa austriaco, David Affengruber (c) pelea un balón con el defensa del Barcelona Gerard Martín. / Manuel Bruque / EFE

Una muestra de que Gerard ya no es únicamente una alternativa para la banda. El técnico alemán le contempla como una opción real para el eje y, tras el cierre del mercado, su papel puede ganar todavía más peso.

Gerard tiene su gran oportunidad

La llegada de un central habría elevado la competencia en la posición. Sin embargo, el Barça finalmente no fichó y Gerard afronta ahora un escenario muy distinto al de hace apenas unas semanas.

Cubarsí es el gran fijo en el eje, pero el puesto a su lado está abierto. El de Esplugues ya sabe lo que es tener que ganarse un sitio. La pasada temporada lo hizo en una posición nueva y ahora tendrá la oportunidad de seguir consolidándose.

El mercado se ha cerrado y el Barça no ha encontrado al central zurdo que buscaba. Gerard Martín, mientras tanto, no se amedrenta.