Lo de "Gerard Maldini" pasa de cachondeo a realidad

Lo que empezó como un experimento de verano o casi una intentona a la desesperada con la marcha de Iñigo Martínez 'calentita' ha terminado siendo una solución de nivel. Gerard Martín se ha consolidado como central zurdo titular en el FC Barcelona. Ver para creer.

Si ya el curso pasado, a base de buenas actuaciones, disciplina y aprender como una esponja, el de Sant Andreu de la Barca sorprendió a muchos asentándose como futbolista de la primera plantilla barcelonista, Gerard ha rizado el rizo este curso. Tras ganarse la renovación como miembro de pleno derecho del primer plantel, el barcelonés ha dado un paso al frente. Y ha hecho ver a Hansi Flick que tiene a un valioso comodín en sus filas. Como también lo es, por ejemplo, Eric Garcia.

LO PROBÓ EN ASIA

Como decíamos, en pretemporada, en Asia, ya probó el de Heidelberg a Martin en el eje. Pocos días después supimos lo de la marcha a Arabia de Iñigo. A priori, con Araujo, Christensen, Cubarsí y Eric la posición de central quedaba bien cubierta.

geri / Dani Barbeito

Pero la temporada está llena de sobresaltos y contratiempos. Christensen ha estado casi siempre lesionado y Araujo está pasando por un bache anímico. Mientras que Eric ha tenido que ir tapando agujeros en el centro del campo o el lateral. Con gran rendimiento, por cierto. Todo eso llevó a Hansi a colocar a Gerard de titular como central zurdo por primera vez ante el Athletic Club. Un partido en el que no sufrió en exceso, que el Barça encarriló y controló bien y que superó con un notable.

PARÉNTESIS ANTE EL CHELSEA

Tras caer ante el Chelsea con Araujo-Cubarsí de tándem y la expulsión del charrúa, repitió de inicio ante el Alavés. Otra actuación más que solvente en un partido que no fue nada sencillo. Tres días después sorprendía Flick y colocaba por primera vez en un encuentro gran de verdad, de enorme exigencia (Atlético) a Gerard al lado de Cubarsí. Confirmando que era (es) su central zurdo titular ahora mismo.

EL ATLÉTICO, PUNTO DE INFLEXIÓN

Y la verdad que Martín lo bordó. Así que a nadie sorprendió ver a Gerard de inicio en La Cartuja ante el Betis. Frente a otro equipo con un gran potencial ofensivo. Y otra tarde en la que lo hizo prácticamente todo bien.

De hecho, ha ido ganando en confianza y ya le vemos filtrar pases entre líneas y gustándose en salida de balón y con algún desplazamiento en largo.

Gerard Martín le quita la gorra verde a Fermín en la celebración del 3-1 / Valentí Enrich

En el vestuario desde hace ya semanas que circula lo de "Gerard Maldini" en recuerdo a la leyenda del Milan (que rendía igual de bien de lateral como de central izquierdo). Primero, con algo de sorna o en tono más bien de broma. Pero poco a poco lo que empezó con ese punto de cachondeo ha ido cogiendo forma. En la llegada de la expedición azulgrana a su hotel de concentración de Sevilla varios aficionados le gritaron "Gerard Maldini". Y el defensa, que está de dulce y atravesando un momento muy buen en todos los aspectos, no pudo evitar reírse.