El jugador Gerard Deulofeu (31 años): "Lo mío es un milagro, estoy luchando contra la biología"

El próximo 22 de enero de 2025 se cumplirán tres años del último partido oficial de Gerard Deulofeu (31 años). El canterano del FC Barcelona, uno de los mayores talentos forjados en La Masia en las últimas décadas, se lesionó de gravedad en el partido de ‘su’ Udinese contra la Sampdoria. Sufrió una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha que le ha impedido volver a los terrenos de juego por culpa de una infección de cartílago durante el proceso de recuperación.

El exjugador del Barça, sin embargo, no quiere rendirse. Tiene entre ceja y ceja volver a sentirse futbolista y ganar el ‘partido’ “contra la biología y la cabeza”. “Va a ser muy difícil, pero quiero hacer historia. Creo que puedo ser el futbolista que más tiempo haya pasado fuera en volver a jugar. Eso para mí sería un récord magnífico y precioso, sobre todo por mi familia y mis hijos. Ellos han nacido sabiendo que yo soy jugador y ahora que son un poquito más grandes me piden que vuelva, y eso me rompe el corazón”, se ha sincerado en una entrevista en ‘Flashscore’.

Deulofeu ha avanzado que “ya hay curación en la zona del cartílago” y ha explicado que “ahora hay que limpiar la zona y hacer más músculo para poder sentirme mejor y poder entrenar mañana y tarde”. “Antes me ejercitaba un día y tenía que parar dos. Ahora, la rodilla está reaccionando bien”, ha celebrado. El de Riudarenes no tiene prisa por ‘redebutar’ y no quiere marcarse plazos: “Aún lo veo un poco lejano, pero es un buen indicador”.

"Va a ser muy difícil que me rinda"

El atacante catalán ha recordado que ha sufrido “más que una lesión”, “algo más cercano a una incapacidad permanente, a tener una prótesis en la rodilla”. “Estoy luchando contra la biología y también contra esta, la cabeza. No poder dar un paso porque chocan hueso contra hueso es mucho más grave. Llevo dos años y medio. Por suerte, puedo entrenarme cada día. Me da mucha fuerza el tener la motivación de poder entrenarme en mi estadio todos los días”, ha reflexionado.

Gerard se ha mostrado muy agradecido con su familia por ayudarle “a equilibrar emocionalmente la mente” y con su club. “Tengo la suerte de que está mi equipo, mi presidente y mis compañeros del Udinese esperándome. No puedo contar la de veces que he pensado en dejarlo… pero tengo también un equipo detrás, expertos en psiconeuroinmunología en los que me apoyo”, ha relatado.

Por último, Deulofeu también ha querido mandar un mensaje de optimismo a sus seguidores. “Esta experiencia me ha hecho de piedra. Va a ser muy difícil que me rinda o me tiren. Lo mío es un milagro y lo voy a intentar hasta el último momento”, ha sentenciado.