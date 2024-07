"La gente no se acerca al Barça a aportar ideas y soluciones porque tiene miedo"

Ricard Font se ha erigido en el rostro visible de Suma Barça. Una nueva plataforma azulgrana con vocación inicial de fomentar el debate sobre el presente y futuro de un Barça que vive momentos complicados en todas sus estructuras.

Primera pregunta obligada: ¿cómo os ha recibido el barcelonismo en estos días iniciales?

Muy contentos porque la gente se ha aproximado a nosotros para hacerse socio de Suma Barça. Muchas personas han querido comprometerse, que eso es importante y difícil en este momento. Además, nos han dicho que ya era hora que hubiese una plataforma, un espacio donde participar sin ser de unos o de otros. O en contra de unos o en contra de otros. El Barcelona lo que necesita hoy es sumar y construir un proyecto de futuro. La gente quiere saber qué somos, cómo nos vamos a comportar y qué vamos a hacer los próximos meses.

Naceis con un sello diferente, proclamando transversalidad y con un espíritu crítico al valorar el estado del club.

Hay tres elementos fundamentales que debemos tener en cuenta. Hoy el Barça no es un club que sea capaz de atraer talento, de atraer personas, de atraer incluso ideas. ¿Por qué? Pues porque la gente en este momento no está por sumarse a construir Barça. Y eso tiene un precio. Cuando tienes 300 millones de personas que son seguidores y tienes más de 100.000 socios, cuando tienes mucha gente que podrían aportar cosas y no quieren estar, es que hay un problema.

Una desconexión preocupante.

Aquí hay miedo. Existe una sensación de que no me quiero meter en estos temas. Este es el primer problema que debemos solucionar.

¿Y los otros problemas detectados?

Los otros dos problemas hacen referencia a una transición desde el punto de vista deportivo. Aquí siempre hablo del post Messi sin Neymar. Es decir, sin un jugador franquicia, sin un jugador líder de este equipo. Xavi hablaba del equipo en construcción, y yo voy más allá. Es un equipo que necesita tener un nuevo liderazgo compartido o un liderazgo claro. Esto no se ha producido.

Y el tercer elemento es la parte económica. No se puede seguir gestionando como siempre. Hay clubs a nivel europeo que están cambiando un modelo de negocio en favor de un negocio de entretenimiento, un negocio polideportivo, un negocio ligado a las plataformas también audiovisuales, un negocio global. Cuando nuestros hijos están más pendientes de lo que hace el City, el Liverpool, Dortmund o lo que hace el Bayer Leverkusen, alguna cosa sucede. Esto indica un cambio de modelo y requiere otra estrategia económica y deportiva .

Messi no pudo contener las lágriams cuando dijo adiós al Barça / Valentí Enrich

¿Por qué solo una plataforma y no una alternativa electoral?

Porque queremos hablar de todo de manera abierta para que todo el mundo, sin tenerse que mojar directamente por una candidatura o por una persona, pueda participar de los debates. Queremos hacer un debate sobre cómo organizar la gobernanza del Barça. Si viene alguien para decirnos que somos una candidatura, pues parece que nos cerramos a que algunas personas pueden participar. Y el objetivo es que participe todo el mundo.

Pues se diría que tienen trabajo por delante.

Vamos a empezar a hacer rutas por toda Catalunya para hablar con los socios y aficionados y que nos puedan decir lo que piensan para resolver la situación que vivimos. Es importante que pueda venir todo el mundo, no solo los de unos o los de otros. Queremos que vengan todas las candidaturas, la de Victor Font, Joan Camprubí o quien sea. Queremos intentar sumar el máximo. Algunos nos han dicho que esto es muy naíf, que no es verdad, que no va a funcionar. Bueno, vamos a intentarlo.

Alguien podría pensar que ustedes, de entrada, también pueden dividir.

En Suma Barça todo el mundo puede participar. En el día de la presentación había un excandidato y gente de dos candidaturas actuales o al menos una candidatura y una gente que se presentó con Som un Clam. No hemos hecho nada que indique que fomentamos la división. Hemos explicado que si hay gente que viene a Suma Barça y después quiere participar de candidaturas, podrá participar individualmente en cualquier candidatura. Lo único que decimos es que Suma Barça quiere ser este campo de juego para hablar de todo con normalidad y para fomentar que la gente discuta y aporte soluciones al Barça, incluyendo a la actual directiva. No excluimos a nadie.

Volvamos a lo del modelo de gestión. Según ustedes, entiendo que está agotado.

El actual modelo de gestión del club necesita una estrategia nueva para salir adelante. Y tenemos la sensación de que llevamos mucho tiempo echando la pelota adelante, intentando buscar soluciones a corto plazo. De la misma manera que decimos que la responsabilidad de donde estamos viene de lejos. No se trata de apuntar a Joan Laporta y su junta como resposnables de todo. Pero no por nada, porque hay transiciones que son normales. La transición post-Messi no tiene nada que ver con los directivos que han habido en el Barça, sino que Messi tenía una fecha de caducidad y había que afrontarla. Y, seguramente, no hemos tenido suerte en afrontarla porque en su momento se fue Neymar y no hemos encontrado un sustituto.

Clubs como el City, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Dortmund, Liverpool, PSG o Real Madrid han hecho un modelo de negocio pensado para su club. Y nosotros no. Y eso es algo de hoy, no de ayer. Yo escuchaba a Laporta decir, “bueno es que hace tres años tuve que enfrentar un reto muy importante y muy complejo”. Seguro, pero en estos momentos vemos que existe la división institucional, enfrentamientos y que algunas de la soluciones que se han buscado creemos que son a corto plazo.

Póngame un ejemplo.

Venderte patrimonio a corto plazo es la avanzada a una quiebra de cualquier empresa. A nosotros nos gustaría revertirlo. O, por ejemplo, un elemento que a veces no se explica: algunos votamos que el campo tenía que costar 600 millones, que se tenía que ejecutar de una determinada manera, que se tenía que acabar de una determinada manera. Ahora vemos cómo avanza y cómo los elementos sobre este campo cambian. Pero lo más preocupante es que haya un plan de negocio para que después con este campo podamos generar ingresos y financiarlo. Este campo nuevo debe ser una gran oportunidad de futuro.

Estado actual de las obras del nuevo Spotify Camp Nou / FCB

Campo nuevo, ¿y gestión deportiva renovada?

En este tema somos claros y apostamos por el modelo clásico del 7-4 o 8-3. Quiere decirsiete o ocho futbolistas criados en La Masia y el resto cracks que marquen las diferencias.

En estos últimos años, el club ha perdido jugadores clave, directivos, ejecutivos...

Eso es uno de los elementos fundamentales que para nosotros es importante revertir. Se necesita una mentalidad nueva, constructiva, de visión abierta, de no crítica porque sí. La crítica gratuita solo ayuda a polarizar. Ahora necesitamos un debate mucho más rico, más divertido si me permite. Lo que nos preocupa es que cuando hablamos con gente para ayudar al Barça siempre tienen una prevención respecto a lo que puede pasar. Otro ejemplo: hay gente que esta última semana ha dicho, ¿y tú por qué te metes en esto? Creo que es el momento para no preguntarse qué puede hacer el Barça por nosotros cada fin de semana y decir qué podemos hacer nosotros por el Barça. Y una de las cosas que tenemos que hacer es significarnos, y tenemos que participar.

Al final nos centramos mucho en lo mal que va, pero hay pocas recetas. Decir lo que hace mal alguien es muy sencillo, pero es momento para que alguien que se remangue y que se ponga a trabajar buscando soluciones y el máximo de activos posibles.

¿Se os puede calificar como críticos con Laporta pero no 'antilaportistas'?

Vamos a quedar con la gente del equipo de Laporta o con Laporta, con quien sea, seguro que nos veremos. Les vamos a explicar nuestra propuesta, cómo nos hemos encontrado, como hemos hablado antes con Victor Font, como hemos hablado con Joan Camprubí, como vamos a hablar con todo el mundo para intentarlo sumar a esta propuesta.

Suma Barça lo tenía que crear el club. En un momento de crisis tan importante es el momento de hacer un llamamiento a los socios, abierto, desenfadado, real y sincero para que participen en encontrar soluciones deportivas y económicas de futuro.

Laporta, ante los miembros de su junta directiva / EFE

Explíquenos la hoja de ruta de Suma Barça.

Nuestro objetivo era analizar hasta junio si tenía sentido crear un espacio Suma Barça. Vamos a constituir una serie de grupos de trabajo, los vamos a presentar, los vamos a explicar. Empezaremos una ronda de encuentros con socios de manera abierta, organizar foros para hablar de temas concretos que responden a los ejes que ya presentamos en el día de la presentación. Buscamos una estrategia para volver a entrar en un ciclo de éxito.