La generosidad de Hansi Flick

Hansi Flick no es solo un gran entrenador. También es una gran persona y un técnico que trata muy bien a los suyos. No hay más que ver la complicidad que tiene con sus futbolistas, a los que no duda en abroncar, especialmente en los entrenamientos, cuando ve cosas que no le gustan, pero con los que tiene una gran relación. Y con quien es todavía más cercano es con los miembros de su cuerpo técnico.

Una prueba de la estima que tiene por su staff tuvo lugar en las últimas semanas. Flick, por contrato, tenía una prima por ganar la Liga y no la quiso exclusivamente para él. El entrenador alemán decidió repartir el dinero que le correspondía entre todos los miembros de su cuerpo técnico, desde el más cercano de sus colaboradores a los miembros del material. Cada uno de ellos percibió unos 10.000 euros.

La decisión del alemán es una muestra de agradecimiento por el trabajo realizado por todos los miembros del cuerpo técnico a lo largo de la temporada, un trabajo clave para lograr éxitos y que se tradujo en la consecución de tres títulos: Liga, Copa del Rey y Supercopa de España. Flick quiso, de esta manera, poner en valor el trabajo de todos sus ayudantes. El germano siempre destaca el trabajo en equipo por encima de las individualidades.

El entrenador alemán renovó recientemente su contrato por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2027. En las negociaciones, también incluyó una mejora contractual para sus más estrechos colaboradores, los técnicos que llegaron al Barça con él. Se trata de Marcus Sorg, Toni Tapalovic y Heiko Westermann. Posteriormente, se incorporaron dos colaboradores más, Stephan Nopp y Michael Hasemann. Ambos trabajan como analistas.