FC BARCELONA

La 'Generación Lamine' del PSG amenaza al Barça

'Lucho' hizo debutar ante el Auxerre a Ndjantou, del mismo año que Lamine y Cubarsí, y ante la plaga de bajas varios jóvenes pueden tener protagonismo en Champions

Mbaye, titular en varios partidos con el PSG a los 17 años

Mbaye, titular en varios partidos con el PSG a los 17 años / EFE

Sergi Capdevila

Si en el Barça el contexto económico 'catapultó' que Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Héctor Fort o Marc Bernal pudieran tener un hueco y una continuidad en la primera plantilla, en el PSG también las circunstancias pueden obligar a movimientos. A que futbolistas en edad juvenil puedan tener una incidencia mayor de lo esperado por exigencias del guion.

La plaga de lesiones (Marquinhos, Dembélé, Doué y Joao Neves antes del Auxerre y Vitinha y Kvaratskhelia también tocados y sustituidos durante el encuentro de Ligue 1) puede desmbocar en que Luis Enrique deba tirar de la segunda y tercera unidad el próximo miércoles en Montjuïc en el duelo de Champions ante el equipo barcelonista.

ASENTADOS EN EL BARÇA

Si la 'Generación Lamine' está más que asentada en el cuadro azulgrana y tendrá protagonismo (el astro de Rocafonda, si llega bien tras la lesión, será titular y acaba de ser segundo en el Balón de Oro y Pau Cubarsí también es indiscutible, ambos con 18 años), en el PSG vivimos este sábado el debut de otro adolescente de la misma quinta, 2007.

Lamine, premiado

Lamine, premiado en la Gala del Balón de Oro / Thibault Camus

Hablamos de Ndjantou, que ingresó en el Parque de los Príncipes en el 62'. Pero es que en el 80' entró otro chico aún más joven, de la generación de 2008. Mathis Jangeal, con 17 años recién cumplidos, también hizo su estreno.

MBAYE, PROTAGONISTA A LOS 17

Y otro futbolista de 2008, Ibrahim Mbaye, lleva ya unas cuantas semanas acumulando minutos. También a los 17, jugó el partido entero ante el Auxerre y esta temporada acumula tres titularidades en la línea de ataque parisina.

Zaïre-Emery puso el 1-1 antes del descanso

Zaïre-Emery, con el PSG / PSG

Y no hay que olvidar que Zaïre-Emery, del 2006, lleva ya un par de temporada teniendo relevancia. Una camada de jugadores fantástica que Luis Enrique está puliendo y ayudando a crecer y que tienen ya palabra dentro del engranaje del vigente campeón de Europa.

ANTES, LA YOUTH LEAGUE

Veremos hasta qué punto puede recuperar efectivos 'Lucho' para el miércoles, pero no descartemos ver en el once o siendo protagonistas a varios de estos jóvenes canteranos del PSG. Hablando de cantera, unas horas antes del encuentro viviremos otro partidazo en el Johan Cruyff. También repleto de joyas nacidas en 2009, 2008 y 2007. La magia de la Youth League.

