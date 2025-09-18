Gazzetta: Vlahovic, opción para el Barça en 2026

Aunque el mercado de fichajes se cerró el pasado 1 de septiembre a medianoche, el 'gossip' a nivel internacional por posibles movimientos en las próximas ventanas no cesa. El último, que involucra directamente al Barça, llega desde Italia con Dusan Vlahovic como protagonista.

El delantero centro de la Juventus, que acaba contrato el próximo 30 de junio de 2026 tras no llegar a un acuerdo de renovación con la 'Vecchia Signora', está protagonizando un inicio de curso prometedor para las esperanzas del conjunto entrenado por Igor Tudor.

En cuatro partidos oficiales en lo que llevamos de curso - tres en la Serie A y uno en Champions League - el killer juventino lleva cuatro goles y una asistencia, pero más allá de sus números, está dejando una impresión de jugador que pese a su futuro lejos de Turín está decidido a entregarse completamente al proyecto de esta temporada, su última vistiendo la camiseta bianconera.

Una operación difícil

Respecto al futuro del serbio, la última información aparece publicada por La Gazzetta dello Sport en su edición impresa de este jueves. El rotativo italiano asegura que el Barça está en el grupo de los grandes clubes de Europa que ya monitorizan la situación del delantero serbio, cuya renovación ya se descarta en Italia.

En el caso del Barça, la ecuación es clara. Robert Lewandowski cumplirá 38 años en agosto de 2026 y en el club saben que deberán planificar con tiempo la sucesión del polaco. Aunque, de momento, no hay prisa en la dirección deportiva culé y se confía en la alterantiva de Ferran Torres, titular en este inicio de temporada.

No obstante, Vlahovic, según apuntan en Italia, estaría en la órbita culé porque encajaría en los tempos del proyecto azulgrana por edad (tendrá 26 entonces) y por características: un delantero referencia, con capacidad goleadora y todavía recorrido para crecer.

Eso sí, la operación no sería barata ni fácil pese a que el serbio acaba contrato. Tal y como reveló la periodista Fabiana Della Valle a inicios de mes, la prioridad de Vlahovic sigue siendo aterrizar en la Premier League, pero con condiciones muy claras: 10 millones de euros netos por temporada, cifra que le colocaría en números fijos como el mejor pagado de la plantilla culé, y otros 10 como prima de fichaje. Una exigencia desorbitada a día de hoy en los números que se mueve el Barça.

Más pretendientes

Pero no solo el Barça estaría tras los pasos del serbio. Según la Gazzetta, Atlético de Madrid y Manchester United también estarían atentos. De hecho, el diario italiano apunta que los colchoneros, en el pasado mercado, ya sondearon la posibilidad de ficharlo en caso de que Julián Álvarez o Alexander Sørloth hubieran abandonado el Metropolitano. No se dio el movimiento, pero los rojiblancos no le han perdido la pista.

En Inglaterra, el Manchester United aparece como otro actor clave, aunque su candidatura pierde fuerza tras apostar este verano por el fichaje de Benjamin Šeško. Los de Old Trafford llevan años buscando un ‘9’ estable, sin éxito, y esperan que esta vez sea la vencida, pero, con el contexto de caos deportivo del club mancuniano, no pierden de vista al delantero serbio.