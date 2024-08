Gazzeta: Leao al Barça, no; Chiesa, sí

El Barça está buscando el extremo zurdo titular y parece ser que la llave está en Italia con la opción de Federico Chiesa, aunque el nombre de Rafael Leao también sonaba. El medio deportivo transalpino, La Gazzeta, aseguran que Chiesa es el jugador que apunta a venir a Barcelona, mientras que Leao no es una opción real.

La situación de Chiesa

Gazzeta informa que el extremo de la Juventus es el mejor posicionado para ser ese fichaje que la directiva azulgrana busca. El jugador estaría contento con el destino y en el club de Turín también ven al Barça como un buen destino. Además, Chiesa es un futbolista transferible para el club, que ya lleva tiempo buscándole una salida y un club dispuesto a fichar al atacante.

El jugador estaría al caso del interés del Barça y lo ve como una buena salida, ya que ahora se encuentra al margen del equipo de Thiago Motta. El entorno de Chiesa asegura que el destino catalán sería muy bien recibido, tanto como proyecto como ubicación. La operación de traspaso podría cerrarse por un máximo de 14 millones de euros y Chiesa busca un club que le ofrezca mínimo tres temporadas para tener continuidad. El fichaje tiene la aprobación de la Juventus y del extremo, y lo único que podría torcerlo son los problemas financieros del Barça, pendiente de vender para poder fichar.

La imposibilidad de Leao

Rafael Leao sonó como alternativa, pero desde Italia desmienten esta opción. Primero de todo, Gazzeta apunta que el Barça no hizo ninguna oferta por él, solo diálogos. El portugués, jugador del Milan, es intocable en el club y no se pueden permitir su venta. El Milan pide los 175 millones de euros de la cláusula de Leao, una cantidad imposible de asumir para el Barça, que no podría dar ni la mitad de ese precio. Además, si Leao saliese del club italiano, el Milan tendría únicamente diez días para encontrar un futbolista de la talla similar a la del portugués para su plantilla.

Así que desde Italia ven que Chiesa es la opción más real que tiene el Barça y que Leao es prácticamente imposible, ya que el Milan solo lo vendería si alguien paga la cláusula de 175 millones de euros.