"Espero que Gayà firme porque si no me matan"

Gennaro Gattuso ha comentado en la rueda de prensa previa al partido frente al Espanyol en Cornellà que cree que el lateral acabará renovando El valenciano es objetivo del Barça desde tiempos inmemoriales y termina contrato en 2023

El nombre de José Luis Gayà está en boca de todos. Y lo seguirá estando mientras no renueve su contrato con el Valencia, que concluye el próximo 30 de junio de 2023. Eso significa que, a partir del próximo 1 de enero, será libre para negociar con cualquier club. El capitán del conjunto 'che' quiere evitarlo a toda costa y aprieta al futbolista para que acepta la oferta para prolongar su vinculación.

Uno de los objetivos 'eternos' del FC Barcelona, el lateral zurdo se ha pronunciado en más de una ocasión partidario de continuar en el club de su vida. pero lo cierto es que pasan las semanas y sigue sin estampar la firma. Gattuso ha hablado sobre este asunto en la rueda de prensa previa del Espanyol-Valencia. "No hablo de que sea seguro al cien por cien pero pienso que Gayà está contento. El club está haciendo un esfuerzo muy grande por un jugador grande. Pienso que va a firmar. Esperamos que lo haga, porque si no me matan a mí. Creo que el club ha hecho un esfuerzo muy grande porque Gayà tiene valor”.

MANTENER EL PROYECTO

“Hemos hablado de todos los jugadores que acaban contrato. Es importante que se hable. La propuesta seguramente llegará pero no se si firmaran. No soy su representante”, ha añadido el técnico italiano, que está consiguiendo dejar su sello en un buen inicio de temporada del cuadro valencianista.