¡Gavi vuelve a entrenar con el grupo en el Barça!

Más buenas noticias en el Barça tras recuperar este jueves a Rashford y Pedri para la causa. Hansi Flick tiene de vuelta a su brújula después de siete partidos 'huérfano' de ella en los que el equipo ha sufrido mucho. También está de regreso su gran agitador, un atacante inglés que se ha perdido los dos últimos compromisos frente a Girona y Atlético. Y este viernes el vestuario ha recibido otro espaldarazo brutal: Gavi ha participado en una parte de la sesión con el grupo.

El andaluz es una de las piezas importantes dentro de la caseta del primer plantel azulgrana. Por su garra, por su ascendencia, por cómo contagia al resto. Gavi tiene conexión con la parte más joven del vestuario, pero también una gran química con Lewandowski, con Raphinha, con Ronald Araujo. Y el hecho de que tras tanto tiempo haya podido saltar al césped de la Ciutat Esportiva Joan Gamper es un paso importantísimo para la energía grupal de la plantilla.

Gavi ha hecho toda la parte inicial de la sesión a las órdenes de Flick. Y ha arrancado pasando por el habitual túnel de collejas con el que el vestuario 'premia' a los jugadores que vuelven de lesión, que renuevan, que completan su primer entrenamiento tras fichar por el Barça, etc.

En manos de Monllau

Por ahora, solo se ha tratado de una pequeña parte de la sesión. Los médicos y el staff siguen sin marcarse plazos de regreso. No hay que precipitarse después de todo lo que ha pasado el jugador formado en La Masia. Pasó por el quirófano el pasado 23 de septiembre después de resentirse de la rodilla operada la temporada anterior. El jugador fue intervenido por el doctor Joan Carles Monllau bajo la supervisión de los servicios médicos del club para solventar las molestias. Monllau es un galeno de plena confianza del club y esta temporada, sin ir más lejos, ha intervenido, además de a Gavi, a Òscar Gistau o a Joan Garcia (a estos tres en apenas 10 días de margen). Más adelante hizo lo propio, por ejemplo, con Sama Nomoko.

Gavi se ha recuperado junto a Pedri / FCB

Flick ha hablado de lo que supone la figura de Gavi para todos en más de una ocasión en las ruedas de prensa: “Lo veo prácticamente todos los días. Entrena y mejora mucho. Lo más importante para él es mantener la calma y avanzar paso a paso. No hay que apresurarse. Tiene una carrera larga por delante y no hay necesidad de correr. Si regresa en febrero estaremos contentos, pero para mí lo más importante es que vuelva en buenas condiciones", dijo hace menos de un mes.

Piano piano

Como decíamos, no hay tempos marcados con el de Los Palacios. Piano piano y muy pendiente de sus sensaciones y de si los médicos y recuperadores dan luz verde al staff para volver a convocarlo. Todo apunta a marzo. Veremos.