Gavi, una vuelta ultranecesaria y con asteriscos: "El riesgo no es el miedo"

Vivir dos lesiones graves de rodilla con 21 años, más allá de suponer un mazazo moral tremendo, también acarrea una maduración acelerada. Pablo Páez Gavira 'Gavi' ha aprendido demasiadas lecciones siendo apenas un 'postadolescente'.

En 2023, a los 19, el andaluz sufrió una rotura completa de ligamento cruzado anterior. Afectó también al menisco y el periodo de baja acabó siendo superior al año. Un golpe terrible y que activó toda la maquinaria en el Barça para asesorarlo y acompañarlo en un camino durísimo. Psicólogos, preparadores físicos, fisios, traumatólogos, recuperadores. Todo a disposición de un chico especial, un futbolista con personalidad, carácter y detectado desde hace tiempo para ser una pieza para muchos años en la plantilla.

Gavi, en un entrenamiento con el grupo en el Barça / Marc Graupera/FC BARCELONA

Si nada se tuerce. Si todo va como debe y se alinean los factores, la idea de Hansi Flick es que este domingo pueda volver al verde. A enfundarse la camiseta de su Barça y saborear la competición. Los duelos. Su pasión. El plan del club todas estas semanas iba encaminado a no precipitar nada (lógico con los precedentes) y a cocer a fuego lento su regreso. La luz verde de todos los estamentos implicados con esa rodilla era vital. El jugador, obvio, se muere de ganas de librar batallas con sus compañeros desde hace mucho.

El apartado mental, determinante

Coincidiendo con este segundo regreso de Gavi tras lesión de rodilla, consultamos con el fisioterapeuta Lluís Puig y con el psicólogo deportivo Arnau Torelló. Empezando por esa vertiente más mental, Torelló nos hace el siguiente análisis: "Un futbolista joven que pasa meses mirando el juego desde fuera vive algo curioso: el cuerpo se repara antes que la cabeza. El ligamento cicatriza, la rodilla vuelve a responder… pero el cerebro sigue haciendo cálculos de riesgo. La mente es una máquina de predicción; siempre intenta anticipar daño. Por eso la vuelta de un jugador como Gavi después de tantas interrupciones de rodilla no es solo una cuestión física. Es una readaptación psicológica al contacto, al caos y a la velocidad del fútbol".

Gavi, en la sesión previa al Athletic de Bilbao - FC Barcelona / Valentí Enrich

La confianza es clave. Para volver al 100%, Gavi no debe tener ningún miedo ni pensar a la hora de actuar en todo lo que ha pasado: "Tras lesiones de rodilla largas aparece lo que en psicología del deporte se llama pérdida de confianza somática: el jugador necesita volver a creer que su cuerpo responderá. No es miedo explícito; es una microduda en acciones explosivas: cambios de dirección, frenadas, disputas. La recuperación mental consiste en acumular experiencias correctivas: entrenamientos sin dolor, duelos ganados, caídas sin consecuencias. Cada repetición sin problema reprograma el cerebro".

El reto psicológico es volver a ser competitivo sin ser temerario

Hay otro factor: la regulación de la impulsividad competitiva: "El estilo de Gavi siempre ha sido de alta intensidad emocional. Esa identidad competitiva es un arma y también un riesgo tras lesión. El reto psicológico es volver a ser agresivo sin ser temerario. No se trata de jugar con miedo, sino de modular el timing: cuándo entrar fuerte, cuándo soltar el balón, cuándo evitar un choque innecesario. Es inteligencia competitiva, no freno".

El bonito gesto de Hansi Flick a Gavi / twitter

Y llega el momento de pisar el césped después de meses. Ante 62.000 personas jaleándote. Un 'boom' tremendo. "Los primeros minutos de regreso suelen tener una carga emocional enorme: estadio, adrenalina, expectativa. El riesgo no es el miedo, sino el exceso de activación. Cuando el sistema nervioso está demasiado alto, aparecen errores de timing y entradas precipitadas. Muchos jugadores necesitan 10–15 minutos para que el sistema nervioso se estabilice y aparezca el juego real".

De ahí nos vamos a la rama de la fisioterapia. ¿Cómo preparar esa rodilla para volver a competir? ¿Cómo prevenirla de una tercera recaída? Charlamos con el fisio Lluís Puig sobre el tema. "Ha sido una lesión del menisco interno, fue una rotura radial. Se optó por hacerle una sutura meniscal. El menisco sabemos que no está vascularizado, la parte que se puede suturar es la más cercana a los vasos, que es la parte más externa. Este menisco está sometido a bastantes tensiones porque pertenece a la zona de carga de la rodilla y ayuda a dar estabilidad a esta rodilla, tanto a nivel anteroposterior como rotacional".

Hansi Flick, junto a Gavi en el entrenamiento / Dani Barbeito

Pasos a seguir

"Sabemos que Gavi había tenido una lesión anteriormente del ligamento cruzado anterior y del menisco externo y sabemos que el pívot central de la rodilla es el ligamento cruzado anterior. Han sido muy precavidos, han hecho la sutura para preservar al máximo el futuro de esta rodilla y han respetado mucho todas las etapas de recuperación, empezando por una etapa de cicatrización (lo que interesa es diferir la carga para que progresivamente esta rodilla la vaya tolerando), ganar la movilidad también sin forzar la zona del menisco y respetando los grados pertinentes y ganando la fuerza y la estabilidad progresivamente; y la propiocepción porque necesita esta rodilla recuperar muy bien el equilibrio".

¿Cómo se le trata tras volver a competir?

Luego está el tema postcompetición. Lluís Puig nos hace un pequeño croquis de todos los aspectos que habrá que tener en cuenta:

Tratamiento de recuperación post-partido:

Terapia manual y masaje de descarga

Movilización articular

Drenaje o técnicas de recuperación muscular

Crioterapia (hielo) para controlar inflamación

Esto ayuda a disminuir la sobrecarga y facilitar la recuperación de la rodilla.

Mantenimiento de fuerza y estabilidad (Trabajo conjuntamente con el preparador físico)

Propiocepción específica y control neuromuscular

Fuerza de cuádriceps, isquiotibiales, glúteos y CORE.

Trabajo excéntrico

La labor del preparador físico

Para centrarnos en el trabajo de preparación física pre y post vuelta a competición, contactamos con Àlex Bosch, actualmente científico deportivo en el Europa (primero y segundo equipo).

"El “Return to Play” se aplica igual para todos los jugadores: es una fase de reentrenamiento dentro del grupo. En un mundo ideal, se regularía la carga de cada jugador incluso si tiene un nivel deportivo muy alto y un rendimiento excelente. Sin embargo, en el campo la realidad es distinta. Lo adecuado es regular la carga dentro de las tareas de entrenamiento, no solo durante el partido, donde solo se controla el minutaje. Esto se hace durante toda la semana, durante las sesiones", explica Bosch.

Lo que puede provocar lesiones es la carga crónica

"Un jugador puede no tener el mismo nivel de performance que el resto, pero la sesión no se cambia solo por él. Lo que se tiene en cuenta es la carga crónica, es decir, el acumulado de trabajo que lleva. Esa acumulación es lo que provoca lesiones. Lo importante es que el jugador lleve su carga acumulada: lo que lesiona no es la carga en sí, sino aquella que no está preparado para asumir. Se trata de manejar carga crónica y aguda", añade Bosch, que también trabajó en el Sabadell.

Quien está más pendiente del jugador las últimas semanas es la figura del readaptador: "Es quien trabaja en el campo con el jugador, actuando entre los servicios médicos y la preparación física; debe conocer tanto fisioterapia como preparación física. En el tramo final es él quien gestiona y sabe cómo está el jugador, usando métricas GPS. Según los registros, incorpora pequeñas dosis de carga. Allí se comunica con el entrenador: se le va transmitiendo información o se le indica, por ejemplo, “habría que dosificarlo, está al límite”.