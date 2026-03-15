Gavi volvió a jugar 204 días después

En una jornada de fiesta para el barcelonismo, por el estreno del Gold Nord elevando el aforo del Spotify Camp Nou a los 62.000 espectadores, por la celebración democrática de unas elecciones a la presidencia y por la victoria contundente frente al Sevilla que reafirmó el liderato del equipo en LaLiga, la guinda de la tarta fue la reaparición de Gavi 204 días después de su baja debido a los problemas de rodilla.

El centrocampista andaluz, que ha vivido un auténtico calvario con las lesiones en los últimos dos años, ha trabajado sin pausa pero también sin prisas para asegurarse de que estba plenamente recuperado de sus dolencias. Su estilo de juego intenso y que combina la técnica con el despliegue físico aconsejaba no correr riesgos. Incluso Flick fue prudente a la hora de anunciar su inclusión en la lista. El momento llegó en el minuto 82 con la entrada de Gavi por Raphinha. La ovación del Spotify Camp Nou fue estratosférica y Ronald Araujo tuvo el detalle de cederle el brazalete de capitán.

El día llegó, por fin en este 15 de marzo de 2026. El momento llegó en el minuto 82 con la entrada de Gavi por Raphinha. La ovación del Spotify Camp Nou fue estratosférica y Ronald Araujo tuvo el detalle de cederle el brazalete de capitán.

Hansi Flick esperó a que el encuentro frente al Sevilla estuviera más que sentenciado, con una manita en el marcador del Camp Nou y reservó para Gavi el último de los cambios para que recibiera el cariño de los aficionados y pudiera volver a sentir las sensaciones de disputar un partido al máximo nivel. Además, como en la anterior ocasión, frente al Sevilla, un equipo al que Gavi le tiene especiales ganas por sus orígenes béticos...