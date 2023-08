Gavi es titular; Gündogan espera en el banquillo

El alemán está recuperado de unas molestias en un abductor, pero tendrá pocos minutos El andaluz jugará sus primeros minutos de la pretemporada tras superar unos problemas en la espalda

El Barça ha dado a conocer la alineación que Xavi Hernández ha elegido para disputar el Trofeo Joan Gamper contra el Tottenham. El técnico de Terrassa ha decidido alinear un once muy titular, que se puede parecer mucho al que juegue el próximo domingo en Getafe en la primera jornada de Liga.

No está en el once Dembélé, que con permiso del club no ha subido a Montjuïc mientras se decide su salida del Barça rumbo al PSG, y tampoco lo están Gündogan y Christensen, los dos jugadores que se retiraron con molestias en el clásico de Dallas y que ya no jugaron contra el Milan.

El internacional alemán debe tener minutos durante el encuentro ante el Tottenham, mientras el danés será reservado por Xavi. Sí está en el once titular Gavi, que disputará sus primeros minutos en esta pretemporada. El andaluz no pudo actuar durante la gira americana por unas molestias en la espalda.

El once del Barça ante el Tottenham es el formado por: Ter Stegen - Araujo, Koundé, Eric Garcia, Balde - Frenkie de Jong, Oriol Romeu, Pedri, Gavi - Raphinha y Lewandowski.