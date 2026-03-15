Gavi se sincera tras su regreso: “Lo he pasado peor que la otra vez”

La gran imagen de la tarde en el Spotify Camp Nou fue el regreso de Gavi. El centrocampista volvió a pisar el césped 204 días después en la recta final del partido ante el Sevilla y recibió una de las ovaciones más grandes en el nuevo estadio por parte de la afición azulgrana.

Después del encuentro, el andaluz no escondió que el camino hasta volver a jugar ha sido especialmente duro. “Ha sido muy duro, más que la otra vez. Lo he pasado bastante mal, la verdad. El proceso ha sido más doloroso y me ha costado más el día a día”, reconoció en DAZN.

Aun así, el momento de volver a sentirse futbolista en el Camp Nou compensó todo el sufrimiento de los últimos meses. “La sensación en el Camp Nou, con mi gente, con la afición, con mis compañeros… Estoy inmensamente feliz”, explicó. El regreso tuvo además un paralelismo curioso para el propio Gavi, ya que también reapareció tras la lesión de cruzado ante el mismo rival, en Montjuïc, el 20 de octubre de 2024. “Ha sido parecido, además contra el mismo rival”, comentó.

"Espero que Hansi esté aquí muchos años"

Durante todo este proceso, el centrocampista quiso destacar el apoyo que ha recibido del entrenador azulgrana, Hansi Flick, con quien asegura tener una relación muy cercana. “Él siempre ha estado conmigo, como un padre. Me ha apoyado siempre en este proceso y con la otra lesión”, explicó.

Gavi también quiso agradecerle públicamente la confianza que ha mantenido en él incluso después de las dos lesiones importantes que ha sufrido en los últimos años. “Le estoy muy agradecido porque siempre ha confiado en mí y siempre lo he notado. A pesar de las dos lesiones ha confiado en mí. Estoy muy feliz con él y espero que esté muchos años aquí”.

Gavi con Hansi Flick en su regreso en el Camp Nou / Valentí Enrich

En el campo, el centrocampista dejó claro que su manera de competir no va a cambiar. “Yo voy a ser siempre igual. Soy así desde que nací. Es mi manera de competir. Siempre lo di todo por este club y así lo voy a hacer todos los días”, aseguró.

Con el regreso ya consumado, Gavi también miró al calendario inmediato del Barça y a los próximos compromisos del equipo. “Ahora viene Newcastle, luego el Rayo… El Sevilla también era complicado, pero en el Camp Nou se nota siempre la gente”, concluyó