Gavi saca nota en el mediocampo del futuro

Gavi ha sido el gran protagonista del Barça en la recta final de la temporada. Nadie esperaba que tras dos lesiones tan graves fuera capaz de hacerse un hueco en el once y entrara en las quinielas de estar en el Mundial.

El de Los Palacios ha contado con la complicidad de Flick, que le ha dado continuidad cuando más necesitaba estar en el escaparate pafra convencer a Luis de la Fuente. El alemán le dio la titularidad en los encuentros más exigentes —la vuelta ante el Atlétic de la Champions, el clásico en el Camp Nou— y Gavi ha respondido.

"Ha vuelto mucho más maduro y centrado. Estoy impresionado con él. Cuando hablé de líderes lo dije independientemente de la edad. Va mucho con la personalidad de cada jugador y está claro que Gavi puede ser uno de ellos", apuntó Flick el 24 de abril. Hace solo unos días, en la previa del partido ante el Betis, volvió a ser tajante: "Es el corazón de este equipo".

Y Hansi volvió a apostar por él el domingo en el once, pero esta vez en una posición diferente. El Barça jugó con un 4-3-3 más claro, con dos interiores que acompañaron a Marc Bernal, ayer titular como mediocentro.

Pedri y Gavi fueron los escogidos, aunque el segundo terminó haciendo casi de mediapunta. La apuesta de Flick ilusionó el Camp Nou porque imaginó el mediocampo del futuro.

Sin De Jong, que no entró en la lista, Flick ha apostado sobre todo por Gavi en esta recta final de temporada, aunque ya lo ha usado en cuatro posiciones: las tres del mediocampo y como falso extremo izquierdo. Lo más llamativo, seguramente, sea la explosividad que está mostrando tras dos intervenciones tan seguidos en su rodilla.

Gavi celebra el gol de Raphinha / GORKA URRESOLA / SPO

Mejor en la base del juego

Una de sus mejores actuaciones esta temporada fue en el clásico ante el Madrid. Lo hizo como mediocentro, una posición donde ve el futbol de cara y se siente más cómodo. Más aún cuando Flick apuesta por un doble pivote flexible. Tras la victoria que daba el título liguero al Barça, Gavi explicó las claves para poder competir a este nivel tras su lesión:

“A nivel personal, he sufrido mucho estos dos últimos años. Es fútbol. Hay lesiones y tienes que ser fuerte mentalmente. Yo lo he sido. La mentalidad que tengo es un punto fuerte. Estoy a este nivel por mi mentalidad. Estoy orgulloso”.

El gran objetivo del andaluz ahora es colarse en la lista de Luis de la Fuente, que siempre ha destacado su aportación en la selección. Antes de su primera lesión Gavi estaba siendo titular con el técnico y ahora vuelve a estar en el radar del técnico.

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El lunes que viene se espera la lista del seleccionador. Y Gavi espera star el día 30 de mayo en Las Rozas para formar parte de la relación de 26 futbolistas que afrontarán la cita en Estados Unidos, México y Canadá.