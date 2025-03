Gavi no se rinde: "Rotamos mucho, estoy tranquilo, el míster confía en mí"

Gavi está viviendo una temporada de sensaciones encontradas. Por una parte, la liberación de volver a sentirse futbolista tras una lesión que lo tuvo un año parado. Por otra, adaptarse a una nueva realidad en la que entra y sale del once. Él mismo parece consciente de estar viviendo un proceso que incluye altibajos. También que las rotaciones forman parte del librillo de Flick, especialmente en un mediocampo donde hay muchas piezas y todas de un nivel altísimo.

Ante el Benfica salió en el minuto 69' sustituyendo a Dani Olmo, que está siendo la apuesta de Flick en las últimas semanas para la mediapunta. Además del ex del Leipzig, Hansi alineó a De Jong como mediocentro y a Pedri en la segunda altura del mediocampo. Una fórmula que ahora mismo es la titular para los partidos grandes. Tras el encuentro, Gavi fue tajante en la zona mixta sobre su papel en el equipo y su futuro.

"¿Mosqueado por no ser titular? Que va, la gente inventa mucho. Que si ofertas de aquí y no se qué, pero es todo mentira. He firmado cinco años en el Barça y los voy a cumplir porque es el club de mi vida, estaré hasta que pueda. Rotamos mucho, estoy tranquilo, el míster confía en mí".

A pesar de su suplencia, Gavi dejó algunas de las mejores imágenes de las celebraciones del final del encuentro como cuando saltó encima de Szczesny para abrazarlo. El de Los Palacios ha tenido que pasar por muchas fases esta misma temporada.

Él mismo recordó algunos episodios que le han jugador en contra como ante Osasuna, donde iba a ser titular, pero el encuentro se suspendió. O como ante el Alavés, donde tuvo que ser sustituido por una contusión en la cabeza tras estar en el once.

El debate de su posición

Gavi ha sido titular en 12 partidos, el último el 17 de septiembre ante el Rayo Vallecano. Durante estos meses, ha ocupado varias posiciones en el mediocampo del Barça.

Una vez recuperado, el propio Flick aseguró que contemplaba sobre todo la primera y la segunda altura para él, pero ha sido como mediapunta donde ha tenido más minutos.

Durante las semanas que De Jong tenía dudas con su tobillo, Flick probó a Gavi como mediocentro ante Las Palmas, una apuesta que no terminó de funcionar. Y ante Osasuna, hace solos unos días, estaba previsto que jugara en la posición de Pedri, el 'vestido' que a priori mejor le sienta. En la mayoría de encuentros, sin embargo, ha jugado de mediapunta, un escenario donde aporta su dinamismo y mejora la presión del equipo, pero tiene menos peso en el juego. De momento, Gavi se muestra paciente: "el mister le da confianza a muchos jugadores".