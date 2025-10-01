Gavi rinde homenaje a Busquets: "El mejor capitán que podría haber tenido y tendré"

Sergio Busquets anunció el viernes que su retirada del fútbol profesional está a la vuelta de la esquina: colgará las botas dentro de un par de meses, cuando finalice la temporada en la Major League Soccer (MLS) y lo hará a los 37 años. Desde entonces, el exblaugrana ha recibido una multitud de halagos y mensajes de respeto hacia el que muchos consideran como el mejor mediocentro de la historia del fútbol.

El último de ellos en añadirse a esta larga lista ha sido Gavi, quien publicó en su perfil oficial de Instagram algunas fotografías de cuando ambos coincidieron durante su etapa final en el FC Barcelona. "El mejor capitán que podría haber tenido y tendré, gracias siempre por todo lo que me ayudaste cuando subí con el primer equipo, te quiero mucho hermano", rezaba el mensaje con el que acompañaba las instantáneas en esta red social.

Lo cierto es que Sergio Busquets es el futbolista de campo con el que más minutos ha compartido Gavi (6.073) repartidos en 91 partidos: 78 con el FC Barcelona y 13 con la selección. Una cifra que tan solo es superada por el registro de Marc-André ter Stegen (7.621).

Ambos coincidieron durante las temporadas 2021/22 y 2022/23, las dos últimas de Busquets antes de iniciar una nueva etapa en los Estados Unidos fichando por el Inter Miami. El entonces capitán del Barça fue una de las personas que más ayudó a Gavi dentro del vestuario desde que debutó con el primer equipo en 2021 de la mano de Ronald Koeman.