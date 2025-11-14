Gavi reclama su venganza: Sigue la 'guerra de filtros' con Lamine Yamal y le saca calvo en su TikTok

Muchos dicen que el vestuario del Barça es más parecido a una clase de secundaria que a un entorno profesional. La realidad es que la plantilla actual poco tiene que ver con la que había con algunos jugadores históricos como Gerard Piqué, Sergio Busquets, Leo Messi o Luis Suárez, y las bromas tampoco son iguales.

Hace unos días Lamine Yamal retrataba a su amigo Gavi a través de un filtro en su Instagram en el que se le veía calvo y con un bigote importante, sumándole muchos más años de los 21 que tiene ahora (o trasladándolo a la época en la que los jugadores, por jóvenes que fueran, podían pasar por señores de mediana edad de hoy).

Pues no ha tardado mucho el andaluz en hacer que el de Rocafonda tomara de su propia medicina y esta mañana le ha mostrado bajo los efectos del mismo filtro, ahora en TikTok. El resultado es la constatación de que a Lamine le queda mejor el pelo que la calva y que cuando le termine de crecer la barba, quizás es mejor que opte por opciones diferentes al mostacho.

El vídeo fue grabado durante la cena, por lo que parece, y rápidamente se ha hecho viral, con más de cinco millones de visualizaciones desde que está publicado. También da la sensación que el '10' azulgrana no era consciente de que le estaban gastando una broma, ya que termina posando para la cámara.

Más allá del filtro, ambos comparten la pasión por los colores del Barça y una situación física que ha sido mejor en otros momentos.

Gavi sigue su lenta recuperación de la última intervención en la rodilla de principios de temporada, cuando ya parecía que estaba de regreso tras la primera lesión de ligamentos, y el tiempo de baja estimado fue de entre cuatro y cinco meses.

Lamine Yamal y Gavi son dos buenos amigos dentro del vestuario del Barça. / beIN SPORTS

Por su parte, Lamine Yamal regresó de la convocatoria con la selección española tras someterse a un tratamiento invasivo para tratar de solucionar sus problemas asociados con la pubalgia que arrastra desde hace semanas.

Este hecho, como es sabido, ha incentivado la enésima disputa entre RFEF y FC Barcelona, al considerar los primeros que no se informó como es debido de las intenciones con el futbolista por parte de los segundos.