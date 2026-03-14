¡Gavi recibe el alta médica!

Excelentes noticias para el FC Barcelona. Gavi recibió el alta médica después del entrenamiento de este sábado, previo al partido del conjunto blaugrana contra el Sevilla FC en el Spotify Camp Nou, y entrará en la convocatoria de Hansi Flick para recibir al cuadro hispalense en el compromiso correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025/26.

172 días después de someterse a una artroscopia para solucionar la lesión en el menisco interno de la rodilla derecha que sufrió a finales de septiembre de 2025, tras varias semanas ejercitándose junto con sus compañeros y sentarse en el banquillo en la ida de los octavos de la Champions contra el Newcastle, finaliza definitivamente el calvario de Gavi. El centrocampista ya está preparado para volver a sentirse futbolista y enfundarse nuevamente la elástica blaugrana. El club lo anunció a través de las redes sociales con una frase que el '6' pronunció después de ser intervenido: "Volveré las veces que haga falta para defender al Barça".

Si juega contra el Sevilla, Gavi volverá contra el mismo rival que le vio 'renacer' de su primera grave lesión de rodilla. El 20 de octubre de 2024, en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, disputó sus primeros minutos para dejar atrás la rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha con afectación al menisco externo que sufrió a finales de 2023, durante un partido de clasificación para la Eurocopa con la selección española.

Gavi, sonriente en la previa del Barça Sevilla / Valentí Enrich

Refuerzo de lujo a nivel anímico y deportivo para el Barça en pleno tramo decisivo de la temporada. Casi medio año después, el de Los Palacios y Villafranca vuelve a estar disponible para aportar su calidad y carácter en la medular del Barça. Antes de lesionarse en los primeros compases de la temporada, Gavi tuvo tiempo de disputar dos partidos. Participó en los dos primeros encuentros del curso, contra el Mallorca (en el que asistió) y ante el Levante.

'Piano piano'

Obviamente, Flick tratará la vuelta de Gavi a los terrenos de juego con máxima prudencia. Como hizo con él mismo la temporada pasada o con Marc Bernal en esta, el entrenador gestionará los minutos del futbolista andaluz para que vaya recuperando sensaciones paulatinamente. No correrá ningún riesgo innecesario. Aunque el apretado calendario provocará que todos los efectivos de la plantilla sean muy importantes hasta el mes de junio, la prioridad es que el canterano vaya adquiriendo ritmo de competición poco a poco.

A sus 21 años, Gavi tiene toda la carrera por delante y tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva del Barça tienen todas las esperanzas del mundo depositadas en él. Debe ser un jugador estructural durante la próxima década, por lo que en todas las decisiones que se tomen con los minutos que tenga en las próximas semanas se tendrá más en cuenta el futuro a medio plazo que el presente. La gran sintonía de Flick con el palaciego, demostrada pública y privadamente en cuantiosas ocasiones, ayudará a ello.

Más competencia en el centro del campo

Una cosa no quita la otra, evidentemente, y Gavi será a partir de ahora uno más del 'roster' blaugrana. Con Frenkie de Jong lesionado, el 'comodín' Eric Garcia consolidado en la defensa y Marc Bernal y Pedri con mucha fatiga acumulada, cualquier efectivo más para la causa es bienvenido. Especialmente en la base de la medular, pues en la mediapunta Fermín López y Dani Olmo están a buen tono.

El Barça está de enhorabuena con el regreso de uno de los futbolistas más queridos por la afición culé desde su brutal irrupción en 2021. Su innegociable entrega y pasión por los colores, además de una calidad a veces infravalorada, lo convierten en un activo muy importante para el equipo y también para la selección española, que no tardará en llamarle cuando recupere sus mejores condiciones físicas y futbolísticas.