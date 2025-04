"Nunca conseguimos que Gavi se pusiera las espinilleras" Las anécdotas de La Masia

Xavi Martín es para Lamine Yamal, Gavi y compañía el 'padre deportivo' que todavía hoy mantiene relación con ellos y si es necesario 'llamarle la atención', lo hace y le escuchan. En contadas ocasiones, pues está muy orgulloso del comportamiento de todos ellos. Martín fue el director de La Masia entre 2019 y 2021 y 7 son los futbolistas del primer equipo azulgrana que estaban en la residencia en esa época: Lamine, Gavi, Ansu, Fermín, Cubarsí, Balde y Marc Casadó. De todos ellos guarda anécdotas y episodios que ayudan a entender mejor la personalidad que les ha llevado a triunfar en la élite.

Lamine Yamal, en 2019 / DAVID RAMIREZ

LAMINE: "ME RECUERDA A MESSI"

"Lamine es un genio. y era muy discreto. Me recuerda a Messi, cuando llegó a La Masia sus padres hablaron conmigo, les ofrecimos la posibilidad de que viniera para controlar que tuviera todas las pautas de descanso, de nutrición, también el tema académico. Le dije: ‘Lamine, ¿quieres venir a vivir con nosotros aquí?”. No me levantó la cabeza, estaba mirando a sus papás, sus papás sonrieron, me miró a mí y con la cabeza bajada me dijo: 'Sí'. Ese gesto me recordó a Leo Messi".

"Es también agradecido, muy agradecido. Esta Navidad le ha regalado a todos los chicos de La Masia unos auriculares. Recuerdo que cuando llegó a La Masia, le puse en una habitación con cuatro chavales, como hacía con todos los pequeños. De distintos deportes, incluso. Tuvo después habitación individual. Cuando se fue a la Eurocopa estaba todavía viviendo en La Masia, volvió y era el MVP. Pero él seguía siendo el mismo de siempre. Tenemos una joya".

Gavi, en su etapa de cadete / DAVID RAMIREZ

GAVI: "SE PERDIÓ EL CIRC DU SOLEIL POR UN ENTRENAMIENTO"

"No sé cuántas personas intentamos que Gavi se atara las botas y que se pusiera espinilleras. Y ni una cosa ni la otra. Es muy agradecido. Y tiene recuerdos de La Masia. Cuando se recuperó de la lesión, invitó a sus papás y a su entorno familiar a ver el partido de su regreso. Y también invitó al tutor que tenía en La Masia, Raúl, para que bajara al campo para celebrar con él la vuelta. Tiene estos detalles. En Navidad va a La Masia y firma autógrafos a todos los niños. A veces le pedía que hiciera algo, que me ayuda a poner el árbol de Navidad y me decía que no. Luego se iba al despacho y volvía y te decía: ‘Tienes razón Xavi, tienes razón’. Es intensidad pura y dura".

"Una vez el Circ du Soleil trajo una obra a Barcelona, que era la obra de Messi, y hablé con la familia de Leo y me dieron entradas para los chavales de La Masia. Estábamos en el autocar esperando para irnos a la función y Gavi no llegaba. Nos teníamos que ir, llamándole y no llegaba. Les dije a los tutores: ‘La semana que viene se queda sin jugar’. El tío no quiso ir al Circ du Soleil porque quiso entrenar. Al día siguiente jugaba el Barça contra el Girona y metió los dos goles".

Ansu Fati, con el Juvenil A / DAVID RAMIREZ

ANSU: "FUE PORTADA DEL SPORT Y YA NO PUDO VENIR EN METRO"

"Yo lo de Ansu lo llevo fatal. Es una extraordinaria persona. Yo creo sinceramente que no debió aceptar ponerse la camiseta con el 'diez'. Si yo en aquel momento estoy en La Masia, le hubiera dicho: ‘Ansu, ahora no es el momento. Si llega, ya llegará. Porque es un chaval muy exigente consigo mismo, y yo creo que le presionó más".

"Cuando debutó en el Camp Nou, al día siguiente estamos Kluivert y yo cuando entra en La Masia y le digo: ‘Ansu, que has llegado tarde, que vas a llegar tarde a clase”. Y me dice: ‘Xavi, es que la gente en el metro me paraba, no sé por qué”. Y le digo: ‘¿No lo sabes?’. Cogí la portada del SPORT y le dije: ‘¿Será por esto? Es tu foto tío, ya no puedes volver a coger el metro".

Fermín López, con el Cadete A / DAVID RAMIREZ

FERMÍN: "CASI ME SACA MATRÍCULA DE HONOR"

"Es el ejemplo de la residencia. Tenía baja autoestima porque no jugaba, era pequeñito, cada año estaba en las quinielas para salir y cada año luchaba y luchaba. Y como se esforzaba tanto, decidimos que continuara porque se lo merecía. Esaresilienciaa, se va cedido al Linares. ¿Cuántos jugadores que han debutado en el primer equipo del Barça aceptarían irse en esas condiciones? Es un ejemplo para todos los chavales de La Masia de que con lucha, con esfuerzo, todo se consigue.

"Y académicamente es muy bueno, está estudiando una carrera, el chaval tiene tiempo para todo. Para jugar en el Barça, para ir con la selección, para estudiar... ¡Si casi me saca matrícula de honor en Bachillerato!".

Balde, en la UEFA Youth League con el Juvenil A / DAVID RAMIREZ

BALDE: "SIEMPRE HA BAILADO, ES MUY DIVERTIDO"

"Balde es un tipo muy simpático, siempre estaba con Seidou, eran inseparables. Así como Lamine ha cambiado, que antes no bailaba y ahora sí, Balde ha bailado siempre. Un chaval divertido, simpático, gracioso. Y elegante, como corre, como viste. A mí Balde me parece un caballero".

"Hubo una época que estaba muy cerca de debutar con el primer equipo, que iba a entrenar con ellos y ya no residía con nosotros. Pues icluso en estas circunstancias, muchas veces venía a cenar a La Masia, porque se encontraba como en casa. Estaba con sus compañeros y reforzaba la idea de que éramos una familia".

Marc Casadó, con el Juvenil B / VALENTI ENRICH

CASADÓ: "VIVÍA TAN OBSESIONADO CON EL FÚTBOL QUE NO QUERÍA IR A CLASE"

"Tiene tanto carácter que le llaman pit-bull. Este chaval quería ser capitán desde pequeño. Yo le decía: ‘No tengas prisa’. Ya llegará el momento. Era el segundo capitán y quería ser el primero. Recuerdo un partido que expulsaron a uno y él reunió a todo el equipo y les dijo cómo tenía que jugar. ¡Pero es que lo ha hecho en el primer equipo del Barça!".

"Había veces que no me venía a clase y le decía: ‘Marc, que tienes que venir a clase, es innegociable, aquí los estudios son innegociables’. Y él me decía: 'No, que tengo que ir al fisioterapeuta'. Vivía obsesionado para el fútbol y la verdad es que se lo ha currado mucho".

Pau Cubarsí, con el Alevín A / DAVID RAMIREZ

CUBARSÍ: "ES UN EMPERADOR, ES BECKENBAUER"

"Es el diez, el tío. En los estudios, en el comportamiento, en la humildad, en el respeto. Me parece Beckenbauer, me parece un emperador. Un chaval con clase, con humildad. Me parece un ejemplo".

"Todo lo hacía perfecto, no consigo recordar ni una sola travesura de Pau. Un dioez en los estudios, en compañerismo. En todo".