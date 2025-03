Gavi se pronuncia sobre el penalti de Julián Álvarez: "Si toca dos veces, lo repetiría"

La acción futbolística de la semana, del mes y quién sabe si de la temporada sigue dando mucho de que hablar. El Real Madrid se clasificó para los cuartos de final de la Champions League superando al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis, con el disparo de Julián Álvarez en boca de todos.

El delantero colchonero anotó su lanzamiento desde los once metros, pero el VAR lo anuló porque interpretó que en su resbalón tocó el balón con los dos pies. Lo cierto es que ninguna repetición despeja las dudas al respecto. El enfado y sentimiento de injusticia en el Atlético todavía dura.

Sin embargo, los del Cholo Simeone tienen que pasar página porque este domingo reciben al FC Barcelona en un encuentro correspondiente a la 28ª jornada de LaLiga. Un partido en el que, sin duda, hay más de tres puntos en juego entre dos de los tres candidatos a alzar el título a final de temporada.

El jugador del Barça, Gavi, preguntado por la acción de Julián Álvarez en una entrevista concedida a Movistar+ lanzó balones fuera -y nunca mejor dicho: "No me quiero meter. Los árbitros son los que deciden y ellos tienen esa regla. No sé cómo va eso, pero lo que decida el colegiado habrá que confiar en ello", expresó.

No obstante, el futbolista formado en La Masia, cuestionado sobre qué pasaría si el domingo volviese a suceder una acción como la de Julián, fue algo más sincero: "No sé muy bien cómo va, pero yo haría eso: si la toca dos veces, repetir el penalti. Pero no sé y que los árbitros decidan", añadió.