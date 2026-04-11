Gavi, preparado para regresar al once

La espera se ha hecho de rogar, pero todo apunta a que Gavi volverá a un once titular casi un año después. Hay que remontarse hasta el 25 de mayo del año pasado para encontrar el último partido en el que el de Los Palacios formó parte del esquema inicial. Fue en San Mamés, en la última jornada de una liga en la que el Barça ya se había proclamado campeón y que redondeó con un 0-3 para cerrar una gran temporada.

Antes de su lesión de menisco en agosto, Gavi disputó los dos primeros encuentros ligueros ante Mallorca y Levante, ambos saliendo desde el banquillo. Regresó el 15 de marzo ante el Sevilla disputando 8 minutos, y jugó otros 12 en el Metropolitano el pasado sábado. El gran salto lo dio en el duelo de Champions, donde jugó toda la segunda parte debido a una carambola de cambios tras la expulsión de Cubarsí: entró por Pedri para que Eric García pudiera retrasar su posición al eje de la zaga.

Tras este regreso progresivo, todo indica que Gavi volverá a la titularidad en el derbi de este sábado frente al Espanyol. El hecho de que el partido se dispute en plena eliminatoria de cuartos obliga a Flick a tirar de fondo de armario y dar entrada a los menos habituales. Así, Gavi apunta al inicio para dar descanso a un Pedri que será imprescindible en el Metropolitano. Mientras que Bernal, pese a su buena evolución, aún no estará disponible, Frenkie de Jong apunta a recibir el alta médica, aunque no se le espera de inicio.

Gavi se lamenta durante el partido ante el Atlético / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El contexto favorece que el canterano ocupe un hueco en la medular, una opción que el propio Flick reforzó en rueda de prensa: "Es una buena opción que Gavi empiece mañana, si puede jugar 90 minutos ya lo veremos. Tenemos que ir paso a paso, pero creo que sí estaría preparado para empezar", explicó el técnico alemán, dejando una pista clara sobre un once que promete rotaciones.

Reivindicación en la medular

Su compañero en el centro del campo sería Marc Casadó, el otro perfil menos habitual en esa zona. Ambos se encuentran ante una oportunidad de oro para reivindicarse y demostrarle a Flick que pueden ser piezas importantes.

Para el andaluz, el derbi es clave para seguir recuperando ritmo y sensaciones tras el largo calvario de su lesión. Sus lágrimas tras la derrota del miércoles fueron la enésima demostración de un jugador que siente el escudo como pocos, y que ahora está dispuesto a volver a dejarse la piel para recordar lo indispensable que es su figura en este equipo.