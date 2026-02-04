Gavi y Pedri, la foto que ilusiona al barcelonismo

Pablo Martín Páez Gavira, más conocido como Gavi, sigue con su proceso de recuperación. Hace unas semanas el propio futbolista apuntó a febrero como el mes de su regreso. El plan inicial es ese, pero en el club prefieren no poner fechas concretas para su regreso.

"Lo veremos, paso a paso", dijo Hansi. "Lo más importante para él es que mantenga la calma, que vaya paso a paso. Tiene una carrera muy larga y quiere jugar durante muchos años. Es importante que consiga estar en forma, pero paso a paso. Nosotros lo cuidamos".

El futbolista, mientras tanto, sigue enviando mensajes para el optimismo a través de las redes. El último, una imagen junto a Pedri, en el césped de uno de los campos de la Ciutat Esportiva, en la que dice: "Disfrutando del proceso con mi hermano Pedri ¡Paso a paso para volver más fuerte!".

Una publicación a la que han reaccionado varios futbolistas de la primera plantilla como Dani Olmo o Eric Garcia con emojis de apoyo. Mientras el regreso de Gavi sigue con su particular proceso, la vuelta de Pedri está cada vez más cerca. El canario ya está haciendo trabajo de campo y está en la recta final de su lesión muscular.

La lesión de Pedri

Pedri se lesionó en el encuentro ante el Slavia de Praga. El centrocampista canario quedó tendido sobre el césped después de tocarse el isquiotibial derecho y, con muy mala cara, pidió el cambio de inmediato en el minuto 60 del encuentro. El '8' blaugrana no pudo continuar y se dirigió directamente al vestuario para ser examinado por los servicios médicos, dando entrada a Dani Olmo en el terreno de juego.

El 22 de enero el club informó en un comunicado médico que el tinerfeño estaría de baja un mes debido a una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. En ese momento ya se habló que se perdería el encuentro ante el Oviedo en Liga, Copenhague en Champions, Elche a domicilio en Liga, Albacete en los cuartos de final de la Copa, Mallorca en Liga, la ida de las semifinales de Copa y Girona en Liga en Montilivi. La duda ahora es veremos al canario incluso antes en los terrenos de juego.