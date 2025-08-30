Gavi no entrena y hace saltar las alarmas

Saltaron las alarmas en el entrenamiento de este viernes. Gavi se hizo daño en la rodilla derecha, la misma que se lesionó de gravedad en 2023, y aunque las primeras exploraciones tranquilizaron al futbolista, al cuerpo técnico y a la plantilla del FC Barcelona, con el paso de las horas la preocupación fue aumentando. El centrocampista de Los Palacios y Villafranca se tendrá que someter a más pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión, pero está descartado para la visita a Vallecas y tampoco se incorporará a la concentración de la selección española a pesar de ser convocado por Luis de la Fuente.

Este sábado, Gavi no ha participado en el entrenamiento previo a la tercera jornada de la Liga. El equipo de Hansi Flick se ha ejercitado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para ultimar los detalles del partido contra el Rayo Vallecano en una sesión en la que el jugador andaluz ha sido la principal ausencia. Según el 'Diari ARA', los problemas de Gavi en la rodilla derecha son, concretamente, en el menisco. Siempre según esta información, la zona afectada está demasiado inflamada y el palaciego deberá esperarse hasta este domingo o el lunes para someterse a los exámenes médicos.

Flick tiene a su disposición a todos los futbolistas de su plantilla menos Gavi y Marc-André ter Stegen. Frenkie de Jong ha podido entrenar con normalidad toda la semana y, tras no jugar ante el Levante, regresará a la lista. En cambio, Héctor Fort sigue al margen a la espera de resolver su futuro. La reaparición de Marc Bernal se espera después del parón de selecciones de septiembre.

Fermín, uno más

Fermín López, por su parte, ha sido uno más en el entrenamiento. De hecho, ha saltado al césped bromeando con Joan Garcia y se le ha visto tranquilo. Después de una semana con mucho 'ruido' alrededor de su futuro, el de El Campillo debería anunciar más pronto que tarde una decisión definitiva sobre su futuro. La intención del futbolista era publicar un comunicado este viernes, pero finalmente no hubo noticias suyas. El club blaugrana y Hansi Flick siguen a la espera de conocer las intenciones del jugador.

Gerard Martín, inscrito este viernes, será la gran novedad en la convocatoria para viajar a Madrid. Veremos si en la lista pueden entrar también Wojciech Szczesny y Roony Bardghji, los dos últimos efectivos pendientes de ser registrados. Cabe recordar que la junta directiva de Joan Laporta depositó en LaLiga un aval de siete millones ampliado con pagarés de cinco 'kilos' más para resolver las situaciones del portero polaco y el extremo sueco. Veremos si la aprobación de la patronal llega este fin de semana o los dos jugadores deben esperar hasta el lunes, último día de mercado, para ser inscritos.

Los canteranos Dro y Jofre Torrents también han formado parte de la sesión, por lo que salvo sorpresa entrarán en la lista de Flick. Guille y Toni Fernández, en cambio, no se han ejercitado con el primer equipo y tienen muchos números de disputar el amistoso del filial contra L'Hospitalet de este domingo.