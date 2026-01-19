Gavi muestra su solidaridad con las víctimas del accidente de tren en Córdoba

El reciente accidente de tren ocurrido en Córdoba ha provocado conmoción en España y numerosas reacciones de apoyo por parte de figuras del deporte y de instituciones.

Entre los futbolistas que han expresado su solidaridad se encuentra Gavi, centrocampista del FC Barcelona. A través de sus redes sociales, publicó: “Todo mi apoyo a los familiares de tren en Córdova y mucha fuerza a los afectados”.

Fermín también compartió un mensaje dirigido a las familias y personas afectadas por la tragedia: “Mi más sentido pésame a las familias de las víctimas del accidente de tren de Adamuz. Tenemos el corazón encogido por la magnitud de la tragedia que ha afectado a muchos paisanos. Fuerza infinita y muchos ánimos a los heridos. Estamos con vosotros”.

El mensaje del Barça

El FC Barcelona ya había publicado ayer un mensaje oficial el día anterior: “El FC Barcelona quiere expresar sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos de las víctimas del trágico accidente de tren de Córdoba. El Club se une a su dolor en estos momentos tan difíciles y les hace llegar todo su apoyo y cariño”.

El accidente, que tuvo lugar en la localidad de Adamuz, Córdoba, afectó a numerosas personas y ha generado una serie de reacciones de apoyo y solidaridad a nivel nacional. Tanto jugadores como el club enviaron sus mensajes en redes sociales y comunicados oficiales.

Las declaraciones de Gavi, Fermín y del FC Barcelona se suman a otras muestras de solidaridad que se han registrado desde que se conoció la noticia del accidente, incluyendo mensajes de instituciones locales y nacionales.

El trágico suceso y la respuesta de figuras públicas y del deporte reflejan el impacto que ha generado en la sociedad del que no son ajenos los deportistas. Entre ellos, los futbolistas del Barcelona.