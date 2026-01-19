Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC BARCELONA

Gavi muestra su solidaridad con las víctimas del accidente de tren en Córdoba

El centrocampista del FC Barcelona publicó en sus redes sociales un mensaje de solidaridad, sumándose a las condolencias del club y de otros jugadores como Fermín

Gavi, en un entrenamiento con el FC Barcelona

Gavi, en un entrenamiento con el FC Barcelona / FC BARCELONA

Dídac Peyret

Dídac Peyret

El reciente accidente de tren ocurrido en Córdoba ha provocado conmoción en España y numerosas reacciones de apoyo por parte de figuras del deporte y de instituciones.

Entre los futbolistas que han expresado su solidaridad se encuentra Gavi, centrocampista del FC Barcelona. A través de sus redes sociales, publicó: “Todo mi apoyo a los familiares de tren en Córdova y mucha fuerza a los afectados”.

Fermín también compartió un mensaje dirigido a las familias y personas afectadas por la tragedia: “Mi más sentido pésame a las familias de las víctimas del accidente de tren de Adamuz. Tenemos el corazón encogido por la magnitud de la tragedia que ha afectado a muchos paisanos. Fuerza infinita y muchos ánimos a los heridos. Estamos con vosotros”.

El mensaje del Barça

El FC Barcelona ya había publicado ayer un mensaje oficial el día anterior: “El FC Barcelona quiere expresar sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos de las víctimas del trágico accidente de tren de Córdoba. El Club se une a su dolor en estos momentos tan difíciles y les hace llegar todo su apoyo y cariño”.

El accidente, que tuvo lugar en la localidad de Adamuz, Córdoba, afectó a numerosas personas y ha generado una serie de reacciones de apoyo y solidaridad a nivel nacional. Tanto jugadores como el club enviaron sus mensajes en redes sociales y comunicados oficiales.

Las declaraciones de Gavi, Fermín y del FC Barcelona se suman a otras muestras de solidaridad que se han registrado desde que se conoció la noticia del accidente, incluyendo mensajes de instituciones locales y nacionales.

El trágico suceso y la respuesta de figuras públicas y del deporte reflejan el impacto que ha generado en la sociedad del que no son ajenos los deportistas. Entre ellos, los futbolistas del Barcelona.

