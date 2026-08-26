FC BARCELONA
Gavi muestra su apoyo al menor detenido en Elche con un significativo gesto
El centrocampista del FC Barcelona ha mostrado su solidaridad con el joven reducido por la policía en las inmediaciones del estadio antes del partido contra el Elche
Gavi no suele prodigarse mucho en redes sociales, pero este miércoles ha hecho una excepción. El centrocampista del FC Barcelona ha decidido pronunciarse públicamente sobre uno de los asuntos que más ha sacudido al barcelonismo en los últimos días.
El andaluz ha mostrado su apoyo al menor que detenido por los agentes de la Policía Nacional en las inmediaciones del Martínez Valero, antes del Elche-Barça, después de que las imágenes de lo ocurrido hayan generado una fuerte polémica. El joven aficionado azulgrana fue reducido por varios policías cuando se dirigía al estadio con una estelada, en unas imágenes que han provocado la reacción del FC Barcelona y de su presidente, Joan Laporta.
El gesto de Gavi
Gavi ha querido trasladar su apoyo al menor a través de una publicación de la Penya Barcelonista de Sant Antoni, entidad vinculada al joven. El futbolista ha respondido al mensaje con cuatro emojis: dos brazos en señal de fuerza y apoyo y dos corazones, uno azul y otro rojo.
Hasta ahora, las principales reacciones habían llegado desde la estructura institucional del club, con Laporta al frente, y desde diferentes sectores del barcelonismo. El centrocampista ha sido el primero en dar el paso desde dentro del vestuario y hacerlo, además, a través de una publicación directamente relacionada con el joven.
Joan Laporta se ya había puesto a disposición de la familia del menor y había condenado la actuación policial, que calificó de "desproporcionada y violenta". El presidente azulgrana también reclamó que se esclarezcan los hechos y que se depuren responsabilidades.
La polémica ha alcanzado incluso la previa del próximo partido en el Spotify Camp Nou. El Barça ha decidido no realizar el homenaje previsto a sus jugadores campeones del mundo con España, después de que la Federación Española propusiera reconocerles antes del encuentro ante el Athletic. Laporta explicó que "no se da el contexto, el entorno y el momento más apropiado" en un día que se espera de jornada reivindicativa alrededor de la estelada.
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