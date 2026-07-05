Gavi se moja sobre el fichaje del '9' del Barça

Empezó como titular, desapareció de los planes de Luis De la Fuente y ante Austria volvió a sumar minutos en el tramo final del Mundial. Gavi vive con pasión su segunda Copa del Mundo con apenas 21 años. Las lesiones no han frenado su ambición y aunque su carácter genera algunas críticas también despierta emociones positivas inquebrantables.

El polivalente centrocampista del Barça espera que la eliminatoria contra Portugal sea un punto y seguido en su trayectoria para la selección española. Pablo Paéz 'Gavi' ha atendido al programa 'Tot Gira' de Catalunya Ràdio siendo fiel a su personalidad.

Gavi, durante el partido contra Cabo Verde / Europa Press

Directo, sincero pero a su vez con respuestas cortas y sin demasiados alardes retóricos en su discurso, el centrocampista formado en La Masia ha dialogado con el programa 'Tot Gira' de Catalunya Ràdio.

Gavi ha recordado el momento de plena felicidad cuando conoció su convocatoria: "Sabía que si acababa bien la temporada tenía opciones. El míster confía en mí. Me puse muy feliz por estar en el Mundial".

El andaluz está concentrado en superar la eliminatoria de octavos: "Portugal es una de las favoritas, dispone de magníficos jugadores y me parece la selección más parecida a nosotros. Tenemos que estar juntos para superarlos".

ALAVES - FC BARCELONA. FOTO: VALENTI ENRICH. pablo paez gavi. barça. liga españa 2025/2026 alaves . barça. 36. decepcion final partido camiseta naranja. mendizorroza / Valentí Enrich / SPO

Gavi no ha querido analizar a fondo su participación en el equipo tras arrancar como titular: "Todos seremos importantes, el Mundial es muy largo, hay que estar mentalizado para cuando me toque. Lo importante es ganar. Hay gente a la que no le gusta mi manera de jugar o de ser pero mientras mi afición y los míos estén felices yo seguiré igual"

El objetivo de Gavi y sus compañeros pasa por superar al conjunto que lidera Cristiano Ronaldo y alargar lo máximo la experiencia mundialista: "Me lo estoy pasando bien en esta Copa del Mundo y ojalá sigamos un mes más aquí. Espero llegar a la final y ganarla".

Pablo Martin Gavi of Spain drives the ball during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Cabo Verde at Atlanta Stadium on June 15, 2026 in Atlanta, United States. AFP7 15/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Gavi entiende que este Mundial es muy propicio a las sorpresas y por ello pide respeto para todas las selecciones: "No por llamarte Cabo Verde eres una banda, cualquier selección te puede pintar la cara, el fútbol cada vez es más físico y todas las selecciones tienen a grandes atletas, a mí no me gusta hablar antes, lo quiero demostrar en el campo".

Gavi ha elogiado en esta charla en Catalunya Ràdio a su compañero de equipo Lamine Yamal: "Es un chaval de sólo 18 años, le han puesto como referente y lo demuestra en el campo, mientras el este tranquilo todo irá bien, al 60% sigue siendo el mejor, Lamine marca las diferencias".

Gavi y Lamine en un partido contra el Celta / Dani Barbeito

Sobre el fichaje de un delantero centro para el Barça Gavi no ha escondido que le gustaría que Julián acabara jugando de blaugrana: "Es un jugadorazo, si Julián desea venir espero que así sea. Cada jugador tiene que estar feliz donde sea y si es en el Barça bienvenido, me encantaria".

El centrocampista de Los Palacios se ha referido también a un compañero de selección al que también se ha relacionado con el Barça y ha descartado su posible fichaje por el club blaugrana: "Oyarzabal quiere ser una leyenda en la Real. Es felliz allá y quiere seguir siempre en su club".

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El que es eterno es Messi y para Gavi sigue siendo el número uno: "Leo es el mejor de la historia y lo demuestra pese a su edad. Impacta porque tiene 39 años pero parece que tenga 10 años menos. Sigue igual de rápido en espacios reducidos".ha prometidoeteido que pronto hablará catalán: "Ya toca porque llevo aquí desde los diez años". Mai és tard Gavi!!!