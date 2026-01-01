Gavi, 'loco' por volver: historia de una obsesión

Gavi es uno de esos futbolistas que sienten el fútbol de verdad. Por eso no fue fácil para él asumir que tenía que volver a empezar tras recaer de una grave lesión de cruzado. El impacto fue fuerte, pero en esta ocasión lo afrontó con más calma y con la cabeza mejor preparada. Fuentes cercanas al futbolista explican que, aunque recaer de esta grave lesión fue lógicamente difícil, su enfoque mental ha sido muy distinto al de la lesión anterior y esta vez ha sabido llevarlo de mejor manera.

“La lesión le ha hecho crecer mucho a nivel personal. Nadie desea pasar por una situación así, porque detrás hay mucho sufrimiento que no siempre se ve desde fuera. Muchas veces la gente no es consciente de todo lo que implica una lesión de este tipo, pero estamos muy contentos de ver la evolución personal que ha mostrado tras superar estos dos golpes tan duros", relatan fuentes cercanas al jugador que han pasado tiempo con él durante este proceso.

Desde que cayó lesionado, Gavi ha convertido la Ciutat Esportiva en su segundo hogar. Día tras día —también en festivos—, el futbolista se ha desplazado a Sant Joan Despí para continuar con su proceso de recuperación.

De hecho, testigos habituales de la Ciutat aseguran a SPORT que, muchas mañanas, Gavi se sentaba en el sofá del comedor donde desayuna y come la plantilla para seguir el entrenamiento desde arriba antes de iniciar su sesión con los fisioterapeutas del club en el gimnasio.

Mientras miraba la televisión o el teléfono, tumbado en el sofá, el centrocampista no dejaba de girarse hacia su derecha para seguir de cerca todo lo que ocurría sobre el césped, desde el mismo punto en el que Deco, Bojan y la comisión deportiva observan a diario el trabajo del equipo. Un gesto más de que, incluso lesionado, Gavi no se desliga del grupo y sigue viviendo el día a día como uno más.

Febrero, el mes clave

En el club manejan la idea de que pueda volver a entrenar en el césped con el grupo a finales de enero y reaparecer en febrero. Aun así, en el seno de la entidad quieren llevar el tema con la máxima prudencia posible, dado que la lesión es seria y nadie contempla acelerar plazos ni asumir riesgos innecesarios con su regreso a los terrenos de juego.

Además, no se descarta que viaje con la expedición azulgrana a Arabia para acompañar y animar a sus compañeros. Gavi es un jugador muy querido dentro del vestuario y su presencia suma. Con solo 21 años, nacido en 2004 en Los Palacios y Villafranca, ya es considerado uno de los veteranos de una plantilla marcada por la rotación constante.

Un liderazgo que también se ejerce desde un sofá, el mismo desde el que sigue cada entrenamiento con la misma atención que si estuviera con las botas puestas.