Gavi y Lamine Yamal no dejan pasar ni una: La reacción al empate del Real Madrid en redes

Los aficionados culés han tenido doble celebración este fin de semana, tanto en lo deportivo, como en lo emocional. En primer lugar, la victoria del Barça el sábado contra el Athletic Club por 4 a 0 fue una constatación de la buena dinámica que el equipo de Flick parece que vuelve a recuperar después de un mes de octubre complicado.

Además, fue el primer partido en el nuevo Spotify Camp Nou desde el mes de mayo de 2023, terminando con una espera que ha durado dos temporadas y media y muchas promesas incumplidas de fechas de retorno que nunca se pudieron dar.

El segundo motivo fue el empate del Real Madrid en el campo del Elche, que permite a los azulgranas situarse a tan solo un punto de su máximo rival y confirmar que la mala racha ha viajado hasta la capital de España, donde no se conoce la victoria desde el 1 de noviembre.

El regreso a casa fue uno de los temas más comentados por los propios jugadores del Barça. Como ejemplo, Dani Olmo publicó un carrusel de fotos acompañado de un texto donde resalta que solamente fue "la primera en casa" y describí la tarde como "inolvidable". También Gerard Martín subió una instantánea con la pirotecnia en marcha tras el partido y la ubicación en el campo del Barça.

Joan Garcia fue otro de los que compartió fotos del regreso a casa del Barça en su perfil. El portero regresó a la titularidad después de dejar atrás la lesión en la rodilla que le ha obligado a parar el partido en Oviedo, el 25 de septiembre. Otro de los que no dudaron en mostrarse felices por el regreso al Camp Nou fue el capitán Ronald Araujo, que recalcaba que "están de vuelta".

Respecto al pinchazo del Madrid, algunos de los jugadores no dejaron pasar la ocasión de felicitar a sus excompañeros por el gran trabajo en el Martínez Valero que privaron a los madridistas de sumar dos de los tres puntos posibles esta jornada.

Lamine Yamal esta misma mañana ha republicado a Héctor Fort y ha acompañado su imagen con tres emoticonos reconociendo su partido. El lateral, en su publicación, resaltaba que el encuentro había tenido "un final amargo", pero que se sentía "orgulloso del trabajo y del compromiso del equipo. Mucho Elche".

Historias de Instagram de Lamine Yamal y Gavi tras el empate del Real Madrid en Elche. / Instagram

También lo hizo Gavi, muy a su estilo, ayer por la noche, con una grabación de la televisión de su casa de la entrevista postpartido a Iñaki Peña, donde resaltaba su felicidad por el guardameta: "Me alegro mucho por ti hermano", apuntaba.