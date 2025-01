Gavi: "Lamine ya es el mejor del mundo... solo por detrás de Messi"

Gavi fue uno de los grandes protagonistas de la exhibición ante el Betis. El mediocampista volvió a ser titular, esta vez al lado de Pedri y Gavi, pero con el plus de estar acompañado por Olmo como falso nueve. Una mezcla que multiplicó las combinaciones e hizo que el balón volara.

Gavi volvió a marcar. De nuevo apareciendo en el área, otra vez con la izquierda. La mejor noticia para el Barça es que Gavi se parece muchísimo al de antes de la lesión. No es poca cosa teniendo en cuenta que estuvo un año sin jugar tras una lesión de ligamentos cruzados donde también tenía afectado el menisco.

Flick lo ve y no pudo evitar abrazarlo cuando terminó de hablar con Movistar a pie de campo. El mediocampista también fue protagonista en la zona mixta, donde aseguró que no se imagina a Araujo fuera del Barça. "Los culés tienen que estar tranquilos. Muchos periodistas se inventan cosas, pero Araujo se va a quedar. Salen muchas cosas en prensa, pero muchas son mentira y siempre he confiado en que Ronald se quede".

El mediocampista además subrayó que el bajón del equipo tuvo que ver más con los resultados que el juego. "El partido ha salido muy bien, como teníamos que hacerlo. Las últimas derrotas no las merecimos pero la pelota no entró", empezó diciendo. "No creo que el bajón fuera por juego pero sí por los goles. Nos merecimos ganar todos los partidos que perdimos puntos". Sobre su posición en el campo, aseguró que es decisión de Flick. "Puedo jugar en varias posiciones pero lo que decide el míster".

Cuestionado sobre si Lamine es el mejor del mundo, dijo: "Para mí es el mejor del mundo, solo por detrás de Messi". En las siguientes preguntas se mostró más cauto: "Lamine es muy bueno, el mejor actualmente. Pero es una tontería compararlo con Messi, porque solo habrá uno. Es único. Como solo habrá un Xavi, un Iniesta o un Busquets. Nosotros tenemos que hacer nuestro camino".

Gavi, contundente, cuando le preguntan por las comparaciones entre Lamine con Messi / David Bernabeu

Cubarsí: "Yo he disfrutado muchos años de Lamine y ahora lo está disfrutando todo el mundo"

Cubarsí fue otro de los destacados en la victoria del Barça. El central formó pareja con Araujo y se mostró igual de solvente que al lado de Iñigo Martínez.

Tras el encuentro le preguntaron por el momento de Lamine y Cubarsí dejó una de las frases del día. "¿Lamine? Yo lo he disfrutado muchos años y ahora lo está disfrutando todo el mundo", señaló con una sonrisa.

Cubarsí también hizo balance de su año con el primer equipo. "Hago un balance muy bueno de mi año. Ahora hará un año de mi debut, quiero transmitir seguridad al técnico y a la afición y seguir así", dijo con prudencia.

El central azulgrana también fue tajante sobre la respuesta del equipo tras el parón. "Tuvimos un bache y el parón nos vino muy bien para refrescar las piernas", resumió.

Tras la lesión de Iñigo, el canterano seguirá siendo un fijo en el centro de la defensa y no parece que cambiar de pareja vaya a hacer bajar su rendimiento.