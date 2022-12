¿Por qué Gavi juega con los cordones desatados?

El futbolista del Barça y de la selección española ya se ha dado a conocer con este rasgo característico Por sus nervios antes de los partidos, Gavi hace nudos débiles que se desatan en los primeros minutos, y es una costumbre que arrastra desde que es alevín

"Ya es hora de aprender...", le escribía Nico González a Gavi tras el partido de Champions que el Barça jugó Kiev. Adjunto, una fotografía del primero atándole las botas al segundo. "Los guantes bro...", respondía el otro canterano.

Pablo Martín Páez Gavira 'Gavi', ha llegado a la cima del fútbol con el Barça y con la selección española con un rasgo característico: jugar con los cordones desatados. Aficionados, compañeros y comentaristas destacan, partido tras partido, y toque del balón tras toque del balón, el hecho de ver, consigo, los dos extremos de sus cordones, en una o en ambas botas al unísono, volando a sus anchas.

Gavi juega de esta manera desde que es alevín, por lo tanto, toda su etapa en el Barça, y muchos lo relacionan con su carácter 'despistado'.

Nico, atándole las botas a Gavi | Instagram

Sus nervios antes de los partidos hacen que no se las ate o que haga el nudo tan débil que se deshaga en los primeros minutos, y volverlos a atar no es una prioridad para él durante los minutos del partido. Le ha pasado desde sus inicios en Sevilla hasta ahora. Toda una vida de costumbres que ya no es molestia para dejar volar toda su magia.

Estos últimos partidos del Barça se ha acostumbrado a saltar al campo con un nudo más firme en sus botas, aunque en los minutos finales siguen apareciendo multitud de fotos con las cuerdas de sus botines separadas. Algunas informaciones apuntaban que en el día en el que Ronald Koeman le hizo debutar de blaugrana ante el Getafe se esmeró de verdad a atárselas, aunque a los pocos minutos el resultado fue el mismo. En Kiev, fue Nico el que dio un paso adelante e hizo los honores.

En los entrenamientos, también es tradición saltar al campo y ejercitarse sin nudo. La marca que le patrocina, más contento con él que nunca por toda la exposición.

Reglamentariamente, no hay nada prohibido en este aspecto y será un rasgo distintivo, que de bien seguro, seguirá a Gavi allá hasta donde llegue.