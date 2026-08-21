Gavi invierte 1,3 millones de euros en la construcción de 150 viviendas para personas sin hogar en el pueblo de su infancia: “Siempre he creído que tengo la responsabilidad de actuar”

Gavi es un jugador diferente. El centrocampista del FC Barcelona ha vuelto a disfrutar del fútbol en los últimos meses y lo ha hecho a lo grande: ganando una liga con el club de su vida y proclamándose campeón del mundo con la selección española. El de los Palacios y Villafranca ha regresado a los entrenamientos después de disfrutar de sus vacaciones.

Este verano, recibió un reconocimiento especial en su localidad natal, un lugar en el que también vivió Fabián Ruiz y ambos fueron homenajeados por sus paisanos y recibieron una peculiar recompensa siguiendo una tradición local: su peso en tomates.

Gavi siente un cariño inmenso hacia su tierra y el centrocampista ha querido agradecer el apoyo recibido desde sus primeros pasos en el fútbol profesional. Para ello, lo ha hecho mostrando su cara más solidaria. El futbolista ha invertido 1,3 millones de euros en un proyecto para personas que se encuentran en una situación especialmente vulnerable, según informaba La Razón. Esta inversión consistirá en ofrecer alojamiento estable a unas 300 personas que actualmente carecen de recursos suficientes para disponer de una vivienda.

Es importante remarcar, según hemos podido confirmar, que no es una inversión especulativa, sino para mejorar las condiciones de vida de sus vecinos y devolver parte del cariño que ha recibido a lo largo de los años.

Comprometido por el lugar que lo vio crecer

El propio futbolista ha explicado en diferentes ocasiones que es consciente de las dificultades que atraviesan algunas personas de su localidad y que considera importante aprovechar su posición para ayudar.

“He visto a demasiadas personas luchar para sobrevivir durante las frías noches de invierno sin tener un techo seguro donde refugiarse. Siempre he creído que tengo la responsabilidad de actuar cuando tengo la oportunidad de marcar una diferencia", decía.

Fabian Ruiz and Gavi receive their weight in tomatoes as tribute in their town, Los Palacios, after winning the FIFA World Championship with Spain Team, on July 21, 2026 in Los Palacios, Sevilla, Spain. AFP7 21/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Gavi pasó buena parte de su infancia en Los Palacios antes de trasladarse a Barcelona. Durante sus primeros años estuvo muy unido a su familia y al negocio de su padre, Pablo, donde acostumbraba a pasar parte de su tiempo. Su madre, Gema, trabajaba en la lavandería del Betis, una circunstancia que permitió al joven crecer rodeado del ambiente futbolístico.

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"Gracias a los míos, mi familia, amigos, y todo el trabajo y sacrificio hecho para llegar hasta aquí, hoy puedo decir que ha valido la pena y volvería a pasar por todo y más", escribió el jugador en sus redes sociales.