Un Gavi insospechado

Hace solo unas semanas parecía una quimera imaginar a Gavi en el once de Hansi Flick en el Metropolitano. Marc Bernal se consolidaba como mediocentro titular y Hansi seguía pendiente de Frenkie de Jong, del que se esperaba mucho para este partido. Gavi, que tiene nervio en cada músculo de su cuerpo, vivía la gestión de sus minutos con impaciencia. Flick iba con el freno de mano puesto y escogía sus apariciones como se cuidan las piezas delicadas. Después de dos lesiones graves, y tras volver en la fase caliente de la temporada, entraba en partidos muy cuesta abajo y ante rivales poco exigentes.

Todo cambió cuando Marc Bernal, en su primer encuentro tras el parón de selecciones, sufrió un percance en el tobillo. Ocurrió el 4 de abril, ante el Atlético de Madrid, en LaLiga y en el Metropolitano, a pesar de haber empezado en el banquillo. Ese día Gavi solo jugó 12 minutos, pero ya había sumado 45 ante el Atlético en la ida de los cuartos de la Champions en el Spotify Camp Nou y 64 ante el Espanyol como titular en LaLiga.

Son encuentros en los que Flick lo usa en distintas posiciones: en la ida de la Champions hace de Pedri en la segunda parte, mientras que ante el Espanyol actúa de falso extremo. La sensación, sin embargo, es que está mucho mejor de lo esperado tras la lesión.

Gavi mantiene la intensidad de siempre, a pesar de reconocer que el proceso de su segunda lesión fue mucho más duro porque pasó más miedo. Sorprende cómo no ha perdido velocidad y cómo compite al mismo ritmo que sus compañeros, a pesar de acumular tan pocos minutos.

La expulsión de Pau Cubarsí en el Spotify Camp Nou ante el Atlético complicó las opciones de Flick de colocar a Eric como mediocentro en la vuelta, y fue entonces cuando apostó por Gavi como titular en el Metropolitano. El de Los Palacios completó 81 minutos y lo hizo con esa pasión que define su fútbol.

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Una actuación emocionante

Flick dejó en el banquillo a De Jong y confió en Gavi, que estuvo imperial. Acompañado de Pedri y Dani Olmo en el mediocampo, estuvo ágil en el pase y comprometido en el trabajo defensivo. Celebró los goles de Lamine Yamal y Ferran Torres con los ojos encendidos y creyó que era posible. Su actuación fue emocionante porque hace apenas unos meses costaba imaginar esta versión de Gavi con tan poco rodaje.

Tras el encuentro habló para TNT Sports México como juega: sin filtro, directo, irreverente. “Nos comimos con patatas al Atlético”, empezó diciendo. “Nos duele la eliminatoria de hoy. Somos mucho mejores que el Atlético de Madrid, pero esto va de meter goles y ellos han metido más que nosotros. Quizá ellos tengan más experiencia en estos partidos; eso también cuenta”. Gavi no pudo disimular su frustración ante la contundencia del Atlético: “Te llegan una, te meten un gol y ahí te cuesta la eliminatoria y te puedes ir para casa. Así ha sido”.

El canterano acertó un 94 % de sus pases (44/47) y ganó 5 de los ocho duelos en un encuentro que llevó al límite a los dos equipos. Tras el partido envió un mensaje en redes sociales de esos que tocan el corazón del barcelonismo: “En la victoria y en la derrota. ¡Te quiero, Barça!”.